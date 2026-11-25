Riceviamo e pubblichiamo. Una giornata all’insegna della fede, della tradizione e di un legame che si rinnova e che si rafforza nel tempo. Civitavecchia e Amelia si sono ritrovate ieri, martedì 24 novembre, per celebrare Santa Fermina, Patrona di entrambe le città, in occasione delle solenni festività organizzate dalla comunità amerina.
A rappresentare l’Amministrazione comunale di Civitavecchia è stata la vicesindaca Stefania Tinti, presente insieme al Comitato di Santa Fermina e alla Capitaneria di Porto, a testimonianza di una partecipazione sentita e di una devozione profondamente radicata.
Le celebrazioni hanno coinvolto l’intera giornata, con momenti religiosi e con iniziative legate alla tradizione storica e popolare. Due le solenni celebrazioni eucaristiche: quella della mattina, officiata da don Cono Firringa, in rappresentanza del Vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, Monsignor Gianrico Ruzza, e quella pomeridiana, celebrata nel Duomo di Amelia dal Vescovo della diocesi amerina, monsignor Alfonso Raimo.
Ad accompagnare la festa, un ricco programma di appuntamenti: cortei storici, rappresentazioni itineranti, ricostruzioni medievali, sbandieratori, majorette e la tradizionale consegna dei ceri, alla presenza delle istituzioni e delle comunità locali. Non sono mancati lo scambio dei doni tra le delegazioni, i momenti di convivialità e l’incontro con la Comunità Incontro di don Pierino Gelmini, realtà che nel tempo ha costruito un’importante esperienza di accoglienza e di condivisione.
«È stata una giornata di grande emozione, vissuta insieme ad una comunità che sentiamo ormai profondamente vicina – dichiara la vicesindaca Stefania Tinti –. Il legame tra Civitavecchia e Amelia, unite dalla devozione a Santa Fermina, rappresenta molto più di una ricorrenza religiosa: è un’amicizia consolidata, un rapporto di collaborazione e di condivisione che trova nelle nostre tradizioni un elemento di forte unione. Partecipare alle celebrazioni e condividere questi momenti con le istituzioni e con la comunità amerina è stato particolarmente emozionante». «Santa Fermina è un punto di riferimento per entrambe le città – prosegue Tinti –. Due comunità che la celebrano in momenti diversi dell’anno, il 24 novembre ad Amelia e il 28 aprile a Civitavecchia, ma che ritrovano nella stessa Patrona un motivo di incontro, di identità e di appartenenza. Il gemellaggio va alimentato attraverso la presenza, la partecipazione e occasioni come questa, che ci permettono di rafforzare rapporti umani e istituzionali». Comune di Civitavecchia.