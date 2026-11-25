La vicesindaca Stefania Tinti ha partecipato alle celebrazioni del 24 novembre ad Amelia, insieme ad una folta rappresentanza di fedeli e alla delegazione civitavecchiese

Riceviamo e pubblichiamo. Una giornata all’insegna della fede, della tradizione e di un legame che si rinnova e che si rafforza nel tempo. Civitavecchia e Amelia si sono ritrovate ieri, martedì 24 novembre, per celebrare Santa Fermina, Patrona di entrambe le città, in occasione delle solenni festività organizzate dalla comunità amerina.

A rappresentare l’Amministrazione comunale di Civitavecchia è stata la vicesindaca Stefania Tinti, presente insieme al Comitato di Santa Fermina e alla Capitaneria di Porto, a testimonianza di una partecipazione sentita e di una devozione profondamente radicata.

Le celebrazioni hanno coinvolto l’intera giornata, con momenti religiosi e con iniziative legate alla tradizione storica e popolare. Due le solenni celebrazioni eucaristiche: quella della mattina, officiata da don Cono Firringa, in rappresentanza del Vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, Monsignor Gianrico Ruzza, e quella pomeridiana, celebrata nel Duomo di Amelia dal Vescovo della diocesi amerina, monsignor Alfonso Raimo.

Ad accompagnare la festa, un ricco programma di appuntamenti: cortei storici, rappresentazioni itineranti, ricostruzioni medievali, sbandieratori, majorette e la tradizionale consegna dei ceri, alla presenza delle istituzioni e delle comunità locali. Non sono mancati lo scambio dei doni tra le delegazioni, i momenti di convivialità e l’incontro con la Comunità Incontro di don Pierino Gelmini, realtà che nel tempo ha costruito un’importante esperienza di accoglienza e di condivisione.