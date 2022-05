Civitavecchia dentro la Carta Ue aiuti dello Stato, Tidei: “Occasione per lo sviluppo delle imprese”

“Da Bruxelles arriva un’importante opportunità per le imprese del territorio di Civitavecchia e di altre quattro zone della Regione Lazio che potranno accedere ai finanziamenti a fondo perduto. L’approvazione della Carta europea degli aiuti di Stato a finalità regionale tiene conto di un lavoro e di un impegno portati avanti nella convinzione che bisogna dare al territorio tutte le opportunità, in termini di accesso, che possono arrivare dai fondi europei. Le sollecitazioni che il mondo produttivo e i rappresentanti istituzionali locali hanno avanzato in questo senso hanno trovato un sostegno importante da parte dell’assessore Orneli che ringraziamo per aver portato avanti la richiesta di ampliare il perimetro della Carta. Per Civitavecchia, in particolare, si tratta di un riconoscimento importante perché può offrire alla città nuove risorse e nuovi strumenti capaci di potenziare lo sviluppo dell’intero territorio. Dall’istituzione della zls, ai fondi del Pnrr ottenuti dal porto, ai fondi della programmazione europea, al completamento della trasversale, si tratta di risorse e strumenti che, se coordinati in un quadro organico, potranno dare grande impulso allo sviluppo locale. Sta ora ai territori cogliere questa opportunità e trasformarla in azioni concrete”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).