Civitavecchia conferisce la cittadinanza onoraria al 1° Reggimento Bersaglieri

La città di Civitavecchia ha conferito la cittadinanza onoraria al 1° Reggimento Bersaglieri dell’Esercito Italiano, con sede a Cosenza, in riconoscimento del profondo legame storico, umano e istituzionale che unisce il reparto alla comunità cittadina. La cerimonia si è svolta presso l’Aula Consiliare “Renato Pucci” , dove il Sindaco Marco Piendibene ha consegnato il riconoscimento al Comandante del Reggimento, Colonnello Pasquale Di Felice.

Un conferimento che rappresenta un tributo a una storia condivisa lunga quasi mezzo secolo. Dal 1958, infatti, il 1° Reggimento Bersaglieri ha avuto sede presso la caserma “D’Avanzo”, nella frazione di Aurelia, rimanendo nel territorio di Civitavecchia per oltre quarant’anni. Un periodo davvero significativo, nel corso del quale il Reggimento è entrato a far parte della storia e dell’identità del territorio, consolidando di fatto un rapporto che il tempo e il trasferimento della sede non hanno interrotto. «Conferire la cittadinanza onoraria al 1° Reggimento Bersaglieri significa riconoscere ufficialmente un legame che appartiene alla storia della nostra città e alla memoria di tante persone», dichiara il Sindaco Marco Piendibene. «Per decenni Civitavecchia ha condiviso con il “Primo” un percorso fatto di presenza, di relazioni e, non per ultimo, di senso di appartenenza. Un rapporto che non si è esaurito con il trasferimento del Reggimento, ma che continua, anche grazie all’Associazione Nazionale dei Bersaglieri della sezione di Civitavecchia, a rappresentare un patrimonio di valori e di ricordi per la nostra comunità».

«Questo riconoscimento – prosegue il Sindaco – costituisce un gesto di gratitudine verso le donne e verso gli uomini che hanno servito e che continuano a servire il Paese indossando il piumetto dei Bersaglieri. È anche un modo per riaffermare il valore della memoria, delle istituzioni e dei legami che si costruiscono nel tempo attraverso la condivisione di esperienze e di ideali. Civitavecchia considera il 1° Reggimento Bersaglieri parte della propria storia e, con questa cittadinanza onoraria, rinnova simbolicamente un rapporto che vogliamo continuare a custodire e a trasmettere alle future generazioni». Il Colonnello Pasquale Di Felice ha ringraziato il Sindaco, il Consiglio comunale, l’Associazione Nazionale Bersaglieri di Civitavecchia e tutti gli ospiti intervenuti, sottolineando il valore del prestigioso riconoscimento, motivo di orgoglio per l’intero Reggimento.

Le iniziative dedicate al 1° Reggimento Bersaglieri proseguiranno nel fine settimana con due appuntamenti aperti alla cittadinanza, pensati per celebrare le tradizioni del Corpo, nonché per rinnovare il legame con la comunità di Civitavecchia. Sabato 31 ottobre, a partire dalle ore 19, le fanfare dei Bersaglieri si esibiranno al Teatro Traiano, con ingresso libero, offrendo a tutta la città l’occasione di ritrovarsi e di condividere la musica, l’energia e le tradizioni di questo storico Reggimento. Un momento di festa e partecipazione che accompagnerà le celebrazioni, valorizzando un patrimonio culturale e musicale profondamente legato alla storia dei Bersaglieri. Domenica 1° novembre, a partire dalle ore 11, l’appuntamento è al Piazzale degli Eroi per la cerimonia in onore dei Caduti. Un momento solenne dedicato al ricordo, al rispetto e alla riconoscenza verso quanti hanno sacrificato la propria vita per il Paese. Due occasioni diverse ma unite dallo stesso significato: celebrare una storia condivisa, onorare la memoria e rafforzare un legame che continua a vivere nella comunità cittadina, oltre il tempo e le distanze.