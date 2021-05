Civitavecchia Calcio, svolta in arrivo. Caputo lascia la panchina. Entra un nuovo socio

Il campionato non genera grandi emozioni per i colori nerazzurri. Ma è quello che si sta attivando all’esterno che suscita interesse. Si starebbe infatti pianificando una mezza rivoluzione che coinvolge sia gli assetti societari che quelli tecnici. Partiamo da quest’ultimi con mister Paolo Caputo che si accingerebbe a lasciare la panchina, già a partire dalle prossime giornate. Per lui si profila un ruolo diverso all’interno del club nerazzurro, con la promozione a tecnico numero uno del suo vice Roberto Macaluso. Almeno per ora, poi per la prossima stagione si vedrà, con i nomi di Bifini, Solimina, Castagnari fra quelli che piacciono di più. Ma occhio anche alla dirigenza dove sarebbe davvero ad un passo l’ingresso di un nuovo socio, mossa funzionale a rafforzare il club in vista della prossima stagione, che potrà essere quella del rilancio nerazzurro.