Civitavecchia Calcio, Proietti in arrivo come perno del centrocampo. Accordo ad un passo

Ha militato nell'Albalonga in serie D, poi, lo scorso anno ha giocato in prestito una fetta di campionato nel Villalba

Lo riporta anche l’edizione de Il Messaggero di quest’oggi. Il Civitavecchia Calcio ha oramai trovato il suo perno del centrocampo. Si chiama Cristiano Proietti, classe ’99. Ha militato nell’Albalonga in serie D, poi, lo scorso anno ha giocato in prestito una fetta di campionato nel Villalba. Qui ha collezionato nove presenze con sette gol. L’anno precedente invece ha giocato nel Montespaccato, vincendo il torneo e risultando uno degli artefici della cavalcata che ha portato la squadra al successo in campionato.