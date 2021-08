Si sta allenando ad Allumiere da un paio di giorni il Civitavecchia Calcio 1920, per preparare al meglio l’inizio del campionato d’Eccellenza. Temperature decisamente più fresche rispetto al caldo di Civitavecchia.

La rosa è quasi al completo, ci sono i neo arrivati Francabandiera, Scardola, Luciani, Panico e Pippi. C’è anche Samuele Cerroni, la punta classe ’98 che sta procedendo con il lavoro di gruppo e personalizzato, finalizzato ad un completo recupero della forma dopo l’infortunio al ginocchio sinistro. I preparatori atletici Diego Michesi e Valerio Spera, d’accordo con il tecnico Massimo Castagnari e il suo vice Massimiliano Di Luca, hanno impostato una settimana di doppie sedute. La spedizione in collina si concluderà il 21 di agosto, ma senza test amichevole, come invece era stato annunciato qualche giorno fa. La partita verrà disputata il giorno successivo, ma al Tamagnini, contro il Passoscuro. Poi si tornerà in campo il 27 contro il Santa Marinella e il giorno dopo contro la Lupa Frascati, un test decisamente tosto per i nerazzurri.