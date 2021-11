Civitavecchia Calcio-Certosa: le pagelle dei nerazzurri. Splende la stella Gagliardi, bene anche Ruggiero. Per Mancini espulsione ingenua

Gagliardi e Ruggiero i migliori in campo. Da rivedere Mancini e Cerroni

Vittoria convincente del Civitavecchia Calcio al Tamagnini. Gagliardi e Ruggiero migliori in campo. Ecco le pagelle:

Scaccia 6: Si limita al compitino visto che gli avversari sparano a salve. Poco impegnato.

Mancini 5,5: Partita diligente ma con l’ombra finale. L’espulsione è esagerata ma con la partita ormai finita era meglio non intervenire sull’avversario. Ingenuo.

Funari 7: Tanta corsa sia in attacco che in difesa come sempre ma fa la differenza soprattutto con la scivolata a salvare il vantaggio nel primo tempo. Provvidenziale.

Proietti 6: Dopo i due gol contro il Fiumicino stavolta lascia al compagno di reparto Gagliardi la scena. Generoso.

Serpieri 7: E’ ormai diventato il leader difensivo e la coppia con Fatarella funziona alla perfezione aspettando il ritorno di Scardola. Sicuro.

Fatarella 6,5: Sempre puntuale negli interventi e mai in affanno. Tranquillo.

Luciani 6: Ha la grande chance di segnare il 3-0 ma la spreca. Per il resto gioca bene. Sprecone.

Gagliardi 7,5: Segna il gol del vantaggio, corre, crea, fa tutto e lo fa bene. E’ nata una stella.

Cerroni 5,5: Il voto poteva essere più alto ma sbaglia due gol clamorosi nel primo tempo che per fortuna non hanno influito sul risultato. Poco concreto.

Ruggiero 7: La rete che segna è una perla che per lui è la normalità. E’ in giornata e si vede anche con alcuni assist preziosi. Ritrovato.

Pippi 7: Servito poco, si danna l’anima e incita a più riprese i compagni da vero leader. Il rigore era pesante ma lui non trema. Leader.

Panico e Caforio s.v