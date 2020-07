Riparte l’estate civitavecchiese. Presentato oggi all’aula Cutuli di Palazzo del Pincio alla presenza del sindaco Ernesto Tedesco e dell’assessore alla Cultura Simona Galizia la prima parte del cartellone estivo. Un grande lavoro quello dell’amministrazione che in pochi giorni è riuscita a stilare un programma per il mese in corso e che continua a lavorare duro per la programmazione di agosto. Un cartellone che riparte da Civitavecchia e dai civitavecchiese, con l’intento di mettere in risalto il patrimonio artistico e culturale della città. Le location saranno infatti La Rocca, il centro storico, il Teatro Traiano, Piazza degli Eventi, le Terme Taurine e i quartieri periferici, a partire da Campo dell’Oro.

“Il mio ringraziamento va a Simona che con competenza e capacità è riuscita a realizzare qualcosa che nessuno di noi sarebbe riuscito a fare – ha affermato il sindaco – Gli eventi coinvolgeranno le bellezze della nostra città che appartengono al nostro quotidiano. Dobbiamo riappropriarci, riconquistare e valorizzare i nostri spazi”. Entusiasta l’assessore Galizia che ha esposto i numerosi eventi che prenderanno il via già da questa sera alla Rocca con lo Spettacolo Brillante “Le Dee Cadute” di Francesca Nunzi. “Ripartiamo dal romanticismo e dalla bellezza, con la sperimentazione di attività promozionali e lo sviluppo culturale in tutti i quartieri” ha aggiunto l’assessore. Tra gli appuntamenti da segnalare i talk show al Teatro Traiano che per l’occasione diverrà lo sfondo per un “salotto sotto le stelle”. Ad intrattenere nelle calde serate estivo il pubblico di Corso Centocelle Filippo Ascione, Marco Sani, Massimo Lugli, Marcello Veneziani, Enrico Maria Falconi e Ramona Gargano. Non mancheranno le serate danzanti a Piazza della Vita con 4 giornate dedicate nel week end, la musica dal vivo nel centro storico, possibile anche grazie alla cooperazione con i commercianti, e le serate alle Terme Taurine in collaborazione con la Pro Loco. “Un cartellone fatto anche grazie alle tante idee che ci sono state suggerite. Invito a tal proposito la cittadinanza ad esporci le loro proposte per migliorare ed animare la città” ha concluso la Galizia ringraziando infine l’ATCL, l’Autorità di Sistema Portuale, l’ATER, la Capitaneria di Porto, la Pro Loco, la Fondazione Cariciv ed i commercianti locali. In attesa del nuovo cartellone per il mese di agosto, è stato ricordato che durante gli eventi verranno applicate tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione del covid-19.