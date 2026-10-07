Successo netto, quasi come all’andata (4-0) per il Civitavecchia che nei sedicesimi di finale di Coppa Italia batte 3-0 la Sorianese dell’ex Cristian Chirieletti. Di Fontana nel primo tempo, De Costanzo e Vannacci nella ripresa le reti che hanno deciso il return match.
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Civitavecchia ancora sul velluto, 3-0 a Soriano e ottavi di Coppa Italia in tasca
Di Fontana nel primo tempo, De Costanzo e Vannacci nella ripresa le reti che hanno deciso il return match