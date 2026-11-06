Civitavecchia aggiorna il censimento delle botteghe e attività storiche

Riceviamo e pubblichiamo. L’Amministrazione comunale di Civitavecchia rende noto che è stato pubblicato L’Avviso Pubblico finalizzato all’aggiornamento del censimento delle botteghe e attività storiche presenti sul territorio comunale, propedeutico all’iscrizione nell’Elenco Regionale delle Botteghe e Attività Storiche della Regione Lazio.

“L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio economico, culturale e identitario della città, già avviato dal Comune con l’adesione al censimento regionale e che ha consentito il riconoscimento di sei attività storiche operanti sul territorio cittadino.” Ha dichiarato l’Assessore al Commercio Giancarlo Cangani.

Possono presentare candidatura le attività in possesso dei requisiti previsti dalla Legge Regionale Lazio n. 1/2022, tra cui locali e botteghe di particolare valore storico, artistico e architettonico, attività commerciali e artigianali tradizionali, botteghe d’arte e di antichi mestieri, nonché esercizi che abbiano mantenuto nel tempo la propria identità e continuità operativa.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it entro le ore 12:00 del 10 dicembre 2026, indicando nell’oggetto “CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE DI CIVITAVECCHIA”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio 5.1 – Attività Produttive del Comune di Civitavecchia ai numeri 0766 590760 e 0766 590752 oppure scrivere all’indirizzo commercio@comune.civitavecchia.rm.it

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