Civitavecchia aderisce a “Illumina Novembre 2026”: il Traiano si illumina di bianco per sensibilizzare sul tumore al polmone

Riceviamo e pubblichiamo. Anche il Comune di Civitavecchia aderisce alla 12ª edizione di “Illumina Novembre”, la campagna nazionale di sensibilizzazione sul cancro del polmone promossa da ALCASE Italia ODV (Alliance for Lung Cancer Advocacy, Support and Education). Per l’occasione, nella serata di sabato 7 novembre, il Teatro Traiano sarà illuminato di bianco, colore simbolo dell’iniziativa, che coinvolge annualmente Comuni e istituzioni di tutta Italia.

L’iniziativa s’inserisce nel mese mondiale dedicato alla consapevolezza sul tumore del polmone (Lung Cancer Awareness Month) e punta a promuovere una maggiore conoscenza della malattia, contrastando pregiudizi e stigma, sensibilizzando la popolazione sui sintomi da non sottovalutare e richiamando l’attenzione sull’importanza della diagnosi tempestiva e dei progressi della ricerca scientifica.

Il tumore del polmone rappresenta una delle principali cause di mortalità oncologica in Italia, con circa 42.000-45.000 nuove diagnosi ogni anno. Tosse persistente, fiato corto, dolore toracico, presenza di sangue nell’espettorato, perdita di peso inspiegabile e stanchezza marcata sono alcuni dei segnali che non devono essere trascurati e che richiedono un approfondimento medico. Fondamentale, inoltre, è la diffusione di una corretta informazione sulle opportunità offerte dalla diagnosi precoce, dallo screening con TAC a basso dosaggio e dalle nuove possibilità terapeutiche rese disponibili dalla medicina personalizzata e dai test molecolari.

La campagna 2026 è accompagnata dallo slogan. ”Diffondiamo la conoscenza, accendiamo la speranza. Nessuno è colpevole”.

L’iniziativa ha inoltre ricevuto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute e di 17 Regioni italiane. Comune di Civitavecchia.