Cittadella della musica, a marzo due appuntamenti per i bambini con “A teatro in famiglia”

Cittadella della Musica diventa la casa di nuove progettualità a cura del Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio facendone il punto di ritrovo per le famiglie e gli appassionati di musica con un ricco programma di attività da marzo 2022. A TEATRO IN FAMIGLIA sono due appuntamenti dedicati ai bambini per avvicinarli al mondo del teatro, alla creatività e al gioco attoriale. Si inizia il 5 marzo ore 17.30 con la compagnia Teatro verde e Il circo in valigia, di e con Gianluigi Capone. Un circo tutto da inventare, un clown, gli oggetti di una valigia e una buona dose di immaginazione guideranno il pubblico verso il piacere creativo di un gioco poetico e divertente. Piccole storie nascono da acrobazie, giocolerie, musica dal vivo, per giocare con i pensieri, le idee, i sogni. Gianluigi Capone è un artista poliedrico e sorprendente, di quelli che “sanno fare tutto”. Intrattiene il pubblico di tutte le età con immagini, musica, clownerie, giocoleria e giullarate. Gioca con il fuoco, diablo, calve, palle e fazzoletti. Il 27 marzo ore 17.30 Fondazione AIDA presenta Suoni in rivolta di Alice Canovi in scena con Riccardo Carbone per raccontare la storia di Maga Stornella e del suo fedele aiutante Wolfgango (bis bis bis nipote del famoso Mozart). Lo spettacolo vuole essere un’esperienza introduttiva al vasto mondo del suono. Per fare ciò si utilizzerà non solo la voce ma anche le varie risonanze del proprio corpo e gli strumenti musicali. I bambini avranno un ruolo attivo nella ricerca dei vari suoni, così da scoprire assieme assonanze e dissonanze, rendendo il loro orecchio più vigile e consapevole della meraviglia sonora che ci circonda.

Cittadella della Musica, via D'Annunzio – Civitavecchia

A TEATRO IN FAMIGLIA – Biglietto unico 5 euro

