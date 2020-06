Città Metropolitana, Battilocchio incalza il Governo: “Urgente immediata riflessione”

Il Deputato del Territorio, Alessandro Battilocchio, è intervenuto in Aula per sollecitare una rivisitazione della normativa (Legge Del Rio)sulle Città’ metropolitane. “Sono stato Sindaco di Tolfa, mia cittadina, per 10 anni – ha dichiarato Battilocchio in Aula – e per esperienza personale, girando per il territorio della Provincia di Roma, riscontro ogni giorno criticità e conflitti di attribuzione tra i Comuni e la Città’ Metropolitana, con conseguenti problemi in molti ambiti. Il tutto condito con una dose crescente di nuova ed ulteriore burocrazia che crea squilibri e disfunzioni. Tra l’altro i cittadini della Provincia di Roma, a causa del subdolo meccanismo elettorale, si ritrovano, senza averla scelta, la Raggi come Sindaco Metropolitano. E la Raggi si ricorda del territorio della Provincia solo quando deve discutere di immondizia, impianti per la gestione dei rifiuti e nuove servitù da imporre. È indispensabile un’urgente riflessione – ha dichiarato Alessandro Battilocchio che ha interrogato il Ministro Boccia sull’argomento nel corso del Question Time. Il Ministro ha comunicato che il Governo interverrà su una rivisitazione dell’ordinamento degli Enti locali. “Prendendo atto delle falle enormi della normativa, siamo disponibili ad interagire e collaborare” ha concluso Battilocchio.