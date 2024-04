“Ciò che ci è stato regalato, la libertà e l’uscita dal nazifascismo è impagabile”

Pertini disse: “Battetevi sempre per la libertà, per la pace e per la giustizia sociale”. Principi ai quali dobbiamo sempre legarci soprattutto in un epoca storica dove il mondo ci sta mostrando efferati orrori e popoli divisi. Grazie a tutti voi. È stato un onore ed un’emozione essere qui quest’oggi. Vita l’Italia, viva il 25 aprile!”. Lo afferma il sindaco Ernesto Tedesco.