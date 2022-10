Cineteatro Buonarroti, ecco come cambia dal 6 ottobre. Ospite il Vescovo Ruzza

“Giovedì 6 ottobre, alle 20:30, il Cineteatro Buonarroti riaccenderà il proiettore e darà il via a una nuova, ricca, variegata stagione di Cinema e Teatro per la Città di Civitavecchia. Si comincia con la proiezione del film “In Viaggio”, di Gianfranco Rosi. La pellicola, presentata a Venezia 2022, ripercorre il pontificato di Papa Francesco da un punto di vista inedito e appassionato. Ospite della serata il vescovo Gianrico Ruzza. Dopo le chiusure e le sofferenze della pandemia i Salesiani, presenti in città da più di 90 anni, hanno deciso di rilanciare l’azione educativa e culturale della Sala: offerta ampliata in numero e qualità, attenzione alle famiglie, proposte per le scuole, spettacoli teatrali e cineforum. Il Cineteatro Buonarroti si presenta nella comunità civile ed ecclesiale come Sala della Comunità. Prosegue dunque il cammino già iniziato da anni. “Raccolgo il testimone di don Cesare Orfini – dice Don Giovanni Molinari, Superiore della Casa salesiana e Parroco – Lo ringrazio per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Ho trovato un gruppo di giovani entusiasti, con i quali intendiamo riportare nella Sala una vera e propria cultura della comunità.” Il coinvolgimento di molte risorse sarà essenziale nella riuscita dell’impresa: non c’è che da ringraziare la Diocesi per l’attenzione già espressa, e si è ottimisti per le disponibilità manifestate sia in ambito ecclesiale e parrocchiale, sia in quello sociale e civile. In modo specifico c’è da fare memoria del CGS XXI, cinecircolo giovanile rinato pochi anni fa e già coinvolto nelle proposte della Sala. Così si esprime Francesco Scappini, presidente del CGS locale: “Continuerà ad essere una sala d’essai, con programmazione di qualità, ma coinvolgeremo le famiglie, realizzeremo appuntamenti formativi per ragazzi e giovani”. Alessio Maliandi, collaboratore della Sala precisa: “praticheremo politiche di prezzo più vicine alla popolazione. Il prezzo del biglietto intero sarà abbassato a €6,50 e stiamo studiando formule di abbonamento e carnet per famiglie”. A supportare la Sala Buonarroti c’è la progettazione del Centro Culturale Salesiano con sede a Roma, sostegno già avviato dal 2021: l’obiettivo è quello di migliorare il Cineteatro anche dal punto di vista strutturale e tecnologico, sostituendo le sedute e ammodernando gli impianti di proiezione. Le proposte culturali saranno pubblicizzate sulla pagina Facebook “Cineteatro Buonarroti”, sul sito “www.cineteatrobuonarroti.it” e sui quotidiani locali. Per un contatto diretto con tutti è stato attivato un numero di telefono della sala – 3511923062 – disponibile tutti i giorni dalle 17:00 alle 19:00, e una mail cinemateatrobuonarroti@donbosco.it”, si legge in una nota stampa.