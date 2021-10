Cinema: ciak si gira nelle campagne civitavecchiesi con Stefano Fresi e Giovanni Storti

Un’altra produzione cinematografica ha interessato Civitavecchia. In particolare il giorno 23 ottobre le riprese hanno interessato, questa volta, delle zone di campagna del territorio comunale. Gli attori che hanno calcato il set approntato a Poggio Paradiso erano Stefano Fresi (Romanzo Criminale, Smetto Quando Voglio) e Giovanni Storti (colonna del trio Aldo, Giovanni e Giacomo). Come spiega la delegata alle produzioni cinematografiche, Nicoletta Morici: “Non possiamo svelare il titolo del film, ma gli operatori della troupe torneranno a girare a Civitavecchia per altre location. Mi corre l’obbligo di ringraziare sentitamente Il presidente dell’Agraria Daniele De Paolis per la disponibilità dimostrata”.