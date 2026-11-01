Cimitero Monumentale, i visitatori chiedono più decoro: “Serve manutenzione costante”

"Rifiuti tra le tombe e danni strutturali. Camminare tra le tombe in questo stato è diventato avvilente e irrispettoso”

Il cimitero storico di Civitavecchia si trova al centro delle segnalazioni dei frequentatori della struttura, che lamentano una diffusa mancanza di manutenzione. Siamo andati in loco per verificare la situazione. “È un peccato vedere un luogo così importante per la memoria cittadina in queste condizioni”, affermano alcuni visitatori. “Oltre ai danni strutturali, a suscitare il malumore di chi si reca in visita ai propri cari è anche la gestione dei rifiuti all’interno dei viali, con cassonetti strabordanti e cumuli di fiori secchi lasciati a terra. Camminare tra le tombe in questo stato è diventato avvilente e irrispettoso”.

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