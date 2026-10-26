Cimiteri comunali, aperture straordinarie per ognissanti e la commemorazione dei fefunti

Riceviamo e pubblichiamo. Civitavecchia Servizi Pubblici informa la cittadinanza sulle aperture straordinarie dei cimiteri comunali, degli sportelli al pubblico e sulle agevolazioni alla sosta previste in occasione delle ricorrenze del 1° e 2 novembre 2026, sulle nuove modalità di pagamento del servizio di illuminazione votiva per il 2027.

Cimiteri comunali – apertura prolungata fino alle ore 16:30 (ordinanza n. 481 del 21/10/2026 con oggetto: “modifica dell’orario di apertura e chiusura dei cimiteri comunali per i giorni 01.11.2026 e 02.11.2026”)

Per consentire alla cittadinanza di rendere omaggio ai propri cari con maggiore tranquillità, il comune di Civitavecchia e la società Civitavecchia Servizi Pubblici comunicano che, in occasione delle ricorrenze, l’orario di apertura dei cimiteri comunali nelle seguenti giornate sarà il seguente:

Sabato 31 ottobre 2026 – dalle 8:00 alle 16:00

Domenica 1° novembre 2026 – Ognissanti – dalle 7:30 alle 16:30

Lunedì 2 novembre 2026 – Commemorazione dei Defunti – dalle 7:30 alle 16:30

L’apertura straordinaria interesserà sia il Cimitero Monumentale San Lorenzo, in via Aurelia Nord 2, sia il Cimitero Nuovo di via Braccianese Claudia.

Parcheggio straordinario via Flavio Gioia

Per agevolare l’accesso al Cimitero Monumentale San Lorenzo e ridurre le difficoltà di parcheggio prevedibili durante le giornate di maggiore affluenza, sarà inoltre disponibile l’area di sosta (usualmente chiusa al pubblico perché ricadente all’interno del comprensorio portuale), di via Flavio Gioia, con accesso da via Aurelia Nord (sotto al viadotto di Fiumaretta).

L’utilizzo temporaneo dell’area è reso possibile, come già avvenuto negli anni precedenti, grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle quali Civitavecchia Servizi Pubblici rivolge un ringraziamento per il contributo offerto alla migliore organizzazione dei servizi alla cittadinanza.

Da tale area di sosta sarà possibile accedere a piedi al cimitero attraverso l’ingresso storico di Fiumaretta, aperto per l’occasione ma non presidiato.

Si invitano gli automobilisti a rispettare la segnaletica temporanea e le indicazioni del personale presente.

Luci votive: il canone 2027 si paga anticipatamente

È già possibile effettuare il pagamento del canone di illuminazione votiva relativo all’annualità 2027, senza dover attendere il mese di gennaio.

Il canone annuale rimane invariato a € 25,00, IVA inclusa, per ciascuna utenza.

Il pagamento ordinario potrà essere effettuato fino al 31 dicembre 2026.

Per i pagamenti relativi all’annualità 2027 effettuati a partire dal 1° gennaio 2027 è prevista una maggiorazione fissa di € 5,00, quale contributo forfettario alle maggiori spese amministrative e gestionali derivanti dalla gestione dei versamenti tardivi. L’importo complessivo da corrispondere sarà pertanto pari a € 30,00.

Le utenze per le quali non risulterà effettuato il pagamento saranno avviate alla disattivazione a partire dal 1° marzo 2027, previa adeguata informazione agli interessati e nel rispetto delle condizioni applicabili al servizio.

Possibilità di pagare più annualità – fino ad un massimo di quattro

Per semplificare gli adempimenti ed evitare ai cittadini di dover ripetere ogni anno le operazioni di pagamento, Civitavecchia Servizi Pubblici introduce la possibilità di versare anticipatamente il canone per più annualità consecutive. Ad esempio, sarà possibile pagare fino a quattro annualità, dal 2027 al 2030, con un unico versamento di € 100,00 (25 euro × 4 anni).

I pagamenti anticipati saranno acquisiti a copertura delle annualità espressamente indicate, ferme restando le eventuali disposizioni che potranno essere adottate dall’Amministrazione comunale in materia tariffaria.

Entro il 31 dicembre 2026 sarà inoltre possibile regolarizzare, senza ulteriori maggiorazioni e senza procedere al distacco delle utenze, eventuali annualità pregresse non corrisposte, limitatamente ai periodi nei quali il servizio di illuminazione votiva sia rimasto effettivamente attivo. A tal fine, l’utente potrà dichiarare l’effettiva fruizione del servizio, consentendo agli uffici di verificare e aggiornare la relativa posizione amministrativa.

Nuove modalità di pagamento: stop ai bollettini postali

Nell’ambito della riorganizzazione del servizio, Civitavecchia Servizi Pubblici comunica che a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso il pagamento delle luci votive non dovrà più essere effettuato mediante bollettino postale.

Rimane invece pienamente utilizzabile il conto corrente BancoPosta intestato alla Società, attraverso il relativo IBAN, per i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.

I pagamenti potranno pertanto essere effettuati esclusivamente:

Mediante bonifico bancario o postale, utilizzando l’IBAN riportato di seguito.

Direttamente presso gli sportelli dedicati alle luci votive, preferibilmente mediante carte di pagamento e bancomat.

Civitavecchia Servizi Pubblici invita tutti gli utenti a privilegiare i pagamenti telematici, che consentono di evitare code e attese agli sportelli, soprattutto nei giorni di maggiore affluenza in occasione delle festività.

Anche per i pagamenti effettuati di persona, la Società raccomanda l’utilizzo di carte e bancomat, anziché del denaro contante. Questa scelta risponde a criteri di maggiore tracciabilità, efficienza amministrativa e sicurezza, riducendo la movimentazione e la custodia di contante presso gli uffici e i rischi connessi alle successive operazioni di deposito.

Come effettuare il pagamento mediante bonifico

Beneficiario: Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.

IBAN: IT63J0760103200001039882020

Per consentire la corretta individuazione dell’utenza e l’attribuzione del pagamento, nella causale del bonifico è indispensabile indicare:

Nome e cognome del defunto.

Cimitero di riferimento: Cimitero Monumentale San Lorenzo, via Aurelia Nord 2, oppure Cimitero Nuovo, via Braccianese Claudia.

Posizione della sepoltura, con reparto, fila, numero del loculo o altro riferimento identificativo, se conosciuto.

Numero delle annualità pagate e anni di riferimento.

Si raccomanda di verificare attentamente la correttezza dei dati inseriti e di conservare la ricevuta del pagamento. È opportuno contattare l’Ufficio Luci Votive in caso di dubbi sulla posizione dell’utenza o se si desidera verificare se i pagamenti siano già stati effettuati o regolarizzati da altri parenti.

Per i pagamenti telematici i dati dell’intestatario dell’utenza saranno rilevati dalle informazioni associate al bonifico. Qualora il pagamento venga effettuato da persona diversa, si raccomanda di indicare nella causale anche il nominativo dell’intestatario dell’utenza, al fine di consentire la corretta attribuzione del versamento.

Esempi di pagamento e causale:

LUCI VOTIVE – Mario Verdi – Cimitero Nuovo, reparto XY, fila 2, loculo 1789 – 1 annualità: 2027 – € 25,00.

LUCI VOTIVE – Mario Rossi – Cimitero Nuovo, reparto D, fila 2, loculo 1492 – 4 annualità: 2027, 2028, 2029, 2030 – € 100,00.

LUCI VOTIVE – Mario Bianchi – Cimitero Nuovo, reparto XY, fila 2, loculo 1989 – 3 annualità: 2025 – 2026 – 2027 – € 75,00 (annualità 2025 e 2026 da regolarizzare per dimenticanza) – utenza intestata a Mario Azzurri.

Aperture straordinarie degli sportelli luci votive e degli uffici amministrativi

Per agevolare gli utenti, Civitavecchia Servizi Pubblici ha disposto l’apertura straordinaria degli sportelli dedicati alle luci votive e degli uffici amministrativi – presso il Cimitero Monumentale San Lorenzo di via Aurelia Nord 2.

Gli sportelli saranno aperti con orario continuato dalle ore 8:30 alle ore 16:00 nelle seguenti giornate:

Venerdì 30 ottobre 2026

Sabato 31 ottobre 2026

Domenica 1° novembre 2026 – Ognissanti

Lunedì 2 novembre 2026 – Commemorazione dei Defunti

Si invitano comunque gli utenti a utilizzare il pagamento con bonifico, riservando l’accesso agli sportelli alle operazioni che richiedono assistenza diretta.

In occasione delle aperture straordinarie, i cittadini potranno inoltre rivolgersi all’Ufficio Amministrativo dei Servizi Cimiteriali per ricevere informazioni e avviare le procedure di rinnovo delle concessioni cimiteriali già scadute o prossime alla scadenza, secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa e dai regolamenti vigenti.

Sarà altresì possibile prendere visione degli elenchi delle sepolture per le quali risultano avviati procedimenti di decadenza della concessione per accertato stato di abbandono o incuria, nonché ricevere informazioni sulle eventuali iniziative da intraprendere per la regolarizzazione delle relative posizioni.

Informazioni e assistenza

Per informazioni sulle utenze, sui pagamenti e sulla corretta individuazione delle sepolture è possibile rivolgersi all’Ufficio Luci Votive e Ufficio Amministrativo di Civitavecchia Servizi Pubblici:

Sede: Cimitero Monumentale San Lorenzo – via Aurelia Nord 2, Civitavecchia.

Telefono: 0766 390036

E-mail: servizicimiteriali@civitavecchiaservizipubblici.it

Sito internet: www.civitavecchiaservizipubblici.it

In entrambi i cimiteri (“Cimitero Vecchio” di san Lorenzo via Aurelia Nord e “Cimitero Nuovo” di via Braccianese Claudia loc. Ponton di Rocca) è prevista la presenza di custodi per l’assistenza agli utenti e per la ricerca della posizione delle sepolture.

Civitavecchia Servizi Pubblici