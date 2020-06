CIGL, CISL e UIL: “Csp ci fornisca piano industriale prima dell’approvazione in consiglio”

“Ieri, presso l’aula Pucci del comune di Civitavecchia, si è tenuto un incontro tra CdA di CSP, amministrazione comunale e OO.SS. Nel corso della riunione, è stato illustrato sommariamente il piano di risanamento elaborato dal CdA della partecipata. Cgil Cisl e Uil, confederali e di categoria, pur esprimendo apprezzamento per le rassicurazioni verbali del vicesindaco e del presidente del CdA in merito alla volontà condivisa di mantenere ed implementare i servizi svolti da CsP, e di non chiedere ulteriori sacrifici economici ai lavoratori, hanno evidenziato l’impossibilità a ragionare sul solo piano di risanamento consegnato durante la riunione. Come sempre, Cgil CISL e Uil dichiarano la disponibilità al confronto, ma ritengono che il piano di risanamento presentato non possa essere discusso se non all’interno di una analisi comprensiva di piano industriale, ad oggi non pervenuto. Riteniamo opportuno, per essere nelle condizioni di poter svolgere correttamente il nostro mandato e fornire fattivamente un contributo al risanamento ed al consolidamento della società partecipata, che la bozza di piano industriale venga messa a disposizione delle OO.SS prima dell’approvazione in consiglio comunale. Dopo, sarebbe tardivo, ne è ipotizzabile operare un risanamento , atto meramente contenitivo, senza conoscere il reale piano di investimenti e di obiettivi che dovrà garantire il rilancio e la ripresa della società stessa. Cgil Cisl e Uil, ribadiscono la disponibilità al confronto, nei modi e nei ruoli stabiliti dalle norme, ma con la possibilità di poter conoscere il quadro complessivo, non solo una parte del percorso”. Lo dichiarano CGIL, CISL, UIL Confederali e di Categoria.