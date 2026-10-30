Prosegue il percorso per la realizzazione della pista ciclo-pedonale tra Civitavecchia, Santa Marinella e il Castello di Santa Severa. Durante un incontro alla Regione Lazio è emersa la volontà di portare avanti l’opera, con una proroga dei termini fino a dicembre 2027 e una revisione del progetto per superare le criticità tecniche ancora presenti.

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A Santa Marinella, il nodo principale riguarda il tratto di competenza Anas, fino alla rotatoria di Prato del Mare, dove gli spazi ridotti rendono necessarie soluzioni alternative. Il sindaco Alessio Manuelli ha annunciato l’intenzione di procedere con una variante progettuale e di individuare ulteriori finanziamenti per completare l’intero percorso.

La prima fase potrebbe partire entro la fine dell’anno e interessare il tratto urbano, dal lungomare Marconi fino alla stazione ferroviaria. Nei punti più stretti, l’architetto Enza Evangelista ha ipotizzato la realizzazione di passerelle a sbalzo, sul modello di quelle previste a Civitavecchia.

Tra le soluzioni allo studio figura anche il collegamento in treno da Santa Marinella a Santa Severa, per poi raggiungere il Castello. I ciclisti quindi dovranno caricare la bici dentro al convoglio, se vorranno raggiungere la meta finale.

Intanto, a Civitavecchia sono previsti nuovi interventi a piazza Verdi, Marco Galli e piazza Betlemme, prima del completamento dell’area di Grotta Aurelia. L’obiettivo del Comune è concludere i lavori sul proprio territorio entro gennaio 2027.