Ciclocross, vittoria in maglia rosa per Carrer al Giro d’Italia

Grande giornata a Buja, in Friuli, per il Team Bike Terenzi. La squadra biancoceleste torna a casa dalla quarta tappa del Giro d’Italia Ciclocross con la grandissima vittoria in maglia rosa di Vittorio Carrer, che mette così un’importante ipoteca sul simbolo del primato nella classifica generale della categoria Juniores. Dopo tre terzi posti, che gli hanno comunque permesso di prendersi la maglia rosa, il giovane corridore del Team Bike Terenzi è riuscito a coronare quello che è un vero e proprio sogno. Queste le parole di Vittorio Carrer dopo il trionfo in maglia rosa: “È un’emozione unica, non ho mai vinto una tappa del Giro d’Italia, l’ho aspettata sin da troppe stagioni, da quando ero Esordiente. Ero sempre lì ma non avevo quella spinta in più per spuntarla su tutti. Mi sono preparato benissimo ed è arrivata questa bellissima soddisfazione. La prossima tappa si va vicino casa mia, nella mia cara terra di Puglia: adesso il morale è molto alto quindi correre nelle mie zone mi darà sicuramente quella spinta in più che forse nemmeno so di avere”. Nella categoria Juniores maschile è arrivato anche il 37/o posto di Edoardo Di Luigi, mentre tra le ragazze Bendetta Brafa ha conquistato la 14/a piazza finale. Il Team Bike Terenzi, società affiliata per la S. S. Lazio Ciclismo, ha anche ottenuto il podio con Andrea Tarallo, ancora una volta sugli scudi nella categoria G6: Oltre al suo secondo posto, è da segnalare il sesto di Edoardo Pala. Nella categoria Esordienti, al femminile vi è il 15/o posto di Sara Petracca, mentre tra i ragazzi Francesco Massai ha ottenuto la 16/a posizione, con Flavio Amato 33/o e Tiziano Monti 40/o. Negli Allievi, Sara Tarallo è 13/a, mentre Giordano Gigli è 68/o nella gara più numerosa della giornata.