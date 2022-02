Ciclocross, tripudio tricolore Mtb Santa Marinella: Gori e Ciancarini nuovi campioni nazionali CSI

Domenica da urlo per i bikers della Mtb Santa Marinella che hanno fatto la parte del leone ad Ostia in occasione del Campionato Nazionale di ciclocross sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano con due maglie tricolori e altrettanti podi. La gara che ha assegnato le maglie di campione nazionali CSI ha coinciso anche con l’ultima prova del Roma Master Cross. Sui prati del Wild Willage, presso la pineta di Castel Fusano, l’impresa tricolore è stata firmata da Mauro Gori nella categoria master 6, per la prima volta in carriera a segno in un campionato nazionale di ciclocross. È salito in cattedra anche Angelo Ciancarini sul podio più alto dei master 7 in condivisione al compagno di squadra Lorenzo Borgi secondo classificato nella medesima categoria. Ma le soddisfazioni non si sono limitate alla conquista delle due vittorie tricolori: obiettivo podio raggiunto per Gabriele Faccenda e Cristiano Mastropietro, rispettivamente al secondo e al terzo postro tra i master 3. A mettersi in luce anche Gianluca Magnante (4°élite sport), Sandro Costa (°M7) e Daniele Bagnoli (7°M5), mentre in una competizione a parte per i non tesserati CSI hanno preso parte Claudio Albanese (3°M6) e Vincenzo Scozzafava (2°M7). Puntuali sono giunti i complimenti a tutta la squadra dal presidente Stefano Carnesecchi a coronamento di un obiettivo che testimonia l’ottimo periodo di forma di tutto il collettivo santamarinellese che dall’inizio del 2022 ha tagliato il traguardo del 26°anno consecutivo di attività. Con la soddisfazione all’apice nel ciclocross, è arrivata anche una prima gioia anche nelle competizioni su strada per merito di Marco Sabbatini, unico rappresentante del team altolaziale al Trofeo Molino a Vento a Bozzone di Vetulonia in Toscana, gara in cui ha messo ritmo nelle gambe chiudendola in undicesima posizione di categoria tra i master 2.