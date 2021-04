Ciclocross, Mtb Santa Marinella protagonista a Verona

Sabato di Pasqua dedicato al cross country con una partecipazione ad alto livello per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini al Verona Mtb International con 400 amatori iscritti oltre a un gran numero di agonisti. Presso il Parco delle Colombare della città veronese, si è corso in una giornata caratterizzata da clima estivo con temperatura superiore ai 20 gradi, sole e vento, su un terreno secco e polveroso, in un anello di 4 chilometri con 150 metri di dislivello a giro. Di rilievo il quinto posto nella categoria master 6 per Gianfranco Mariuzzo mentre la prima gara stagionale di Libero Ruggiero è stata premiata con il tredicesimo posto nella categoria master 2. Il resto della compagine altolaziale tornerà ad essere competitivo domenica 11 aprile a Canino per la Cross Country dell’Olivo, nel tentativo di scalare posizioni in classifica generale per società CSI Lazio, attualmente terza a circa 200 lunghezze dal primato ad appannaggio del Team Bike Palombara Sabina.