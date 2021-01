Ciclocross, Mtb Santa Marinella miglior squadra al Roma Master Cross

Vittorie, piazzamenti e tanto da raccontare nel recente weekend sportivo per i colori verde fluo della Mtb Santa Marinella che ha chiuso in bellezza il trittico del Roma Master Cross 2021 nella location del Myflyzone-Bike Park, a Castel di Leva, alle porte di Roma. L’ultima prova del trittico ciclocrossistico capitolino si è chiusa con la terza vittoria su tre gare disputate di Angelo Ciancarini tra i master 7, in evidenza ancora Gianluca Magnante (5°élite sport), Ludovico Cristini (2°M1), Gianluca Marinucci (3°M5), Luca Frenguellotti (10°M4), Daniele Bagnoli (9°M5), Mauro Gori (3°M6), Claudio Albanese (4°M6), Giuseppe Cherubini (6°M6), Vincenzo Scozzafava (5°M7) e Sandro Costa (7°M7). Per effetto delle tre prove disputate, Gianluca Marinucci, Mauro Gori e Angelo Ciancarini si sono aggiudicati il titolo regionale CSI Lazio di ciclocross rispettivamente nelle categorie master 5, master 6 e master 7. Per quel che concerne la classifica generale del Roma Master Cross si sono registrate soltanto un’affermazione finale ad appannaggio di Angelo Ciancarini tra i master 7 e gli altri piazzamenti di Gianluca Magnante (4°élite sport), Ludovico Cristini (5°M1), Gianluca Marinucci (3°M5), Luca Frenguellotti (6°M4), Daniele Bagnoli (7°M5), Mauro Gori (3°M6), Claudio Albanese (5°M6), Giuseppe Cherubini (6°M6), Vincenzo Scozzafava (5°M7) e Sandro Costa (8°M7). Ciliegina sulla torta la conquista del primato di miglior società in tutte e tre le prove con 611 punti davanti all’Aniene Bike Team (433) e al Team Bike Palombara Sabina (391). Ciclocross agli sgoccioli anche per Michele Feltre nelle gare del Triveneto: undicesimo posto di categoria tra i master 7 al Gran Premio Friuli Venezia Giulia (Variano di Basiliano), terzo di fascia over 54 e primo tra i master 7 al Cross di Villa Angarano (Bassano del Grappa).

“La stagione di ciclocross sta volgendo al termine ma non siamo per nulla appagati dei risultati fin qui ottenuti – spiega il presidente Stefano Carnesecchi -. Siamo già proiettati al prossimo impegno agonistico, non vediamo l’ora di fare del nostro meglio alle tre prove del Trittico Laziale con lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo con i quali siamo riusciti a farci valere nelle tre prove del Roma Master Cross”.