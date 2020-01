Ciclocross, Mariuzzo sale sul podio a Pontedera

Le gare di inizio 2020 nel ciclocross hanno avuto come protagonisti Gianfranco Mariuzzo e Libero Ruggiero e Feltre per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini nel doppio appuntamento tra Pontedera e Bibione. Molto bravo Mariuzzo che è riuscito a salire sul podio assieme al vincitore Massimo Folcarelli e al secondo classificato Maurizio Carrer nella gara dei master di seconda fascia over 45 all’ultima prova del Giro d’Italia Ciclocross a Pontedera dove lo stesso Mariuzzo ha chiuso al terzo posto nella generale per categoria riservata ai master 6. A Pontedera al via anche Ruggiero che ha raccolto il decimo posto nella gara dei master di prima fascia under 45 e il quarto posto di categoria master 2. Esordio con la nuova casacca della Mtb Santa Marinella per la new entry Ludovico Cristini che ha dovuto correre una gara al di sotto delle attese per via dell’influenza. In Veneto protagonista Michele Feltre al Trofeo Triveneto Ciclocross chiudendo al quarto posto tra i master di terza fascia over 54 e primo di categoria master 7 il Trofeo Città di Bibione. La Mtb Santa Marinella è pronta a tornare subito in sella con l’appuntamento più prestigioso di fine ciclocross: il campionato italiano a Schio in Veneto e alla luce delle ultime prestazioni c’è da essere fiduciosi per tornare ad essere protagonisti sul podio tricolore.

