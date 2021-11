Ciclocross, Mariuzzo, Ruggiero e Albanese in gran spolvero

Quello appena archiviato è stato un ottimo fine settimana nel ciclocross per la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini che è riuscita a farsi valere con tre suoi atleti dovunque si sono esibiti in giro per la penisola. Per cominciare l’ottima prova di Gianfranco Mariuzzo in Alto Adige al Trofeo CX Nalles dove è riuscito a spuntarla per soli sei secondi su Giuseppe Dal Grande nella fascia amatoriale 3-over 54, oltre ad aggiudicarsi la categoria master 6. Nella terza prova del Trofeo Modenese di ciclocross, in Emilia Romagna, si è imposto all’attenzione Libero Ruggiero a Formigine con il secondo posto assoluto di fascia under 45 e il primo di categoria master 2 con una condizione di forma sempre più in miglioramento. Unico impegno laziale per Claudio Albanese ad Atina, nel frusinate: quinto posto al Valcomino Cross nella categoria master 6, gara appartenente al Circuito Laziale Ciclocross che vede attualmente il team santamarinellese all’ottavo posto nella classifica a squadre in due prove sin qui disputate.