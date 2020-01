Ciclocross, doppietta di Mariuzzo al Trofeo Triveneto

Tra Lazio e Veneto la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini non ha mancato occasione di brillare nel ciclocross negli ultimi giorni dell’anno solare 2019. In terra veneta a tenere banco le gare del Trofeo Triveneto Ciclocross con il Trofeo Città di San Fior ancora nelle mani di Gianfranco Mariuzzo come primato tra I master di terza fascia e tra i master 6 nella gara disputata il giorno di Santo Stefano. Qualche giorno dopo ancora Mariuzzo protagonista al Gran Premio Cartoveneta di Scorzè dove ha dettato nuovamente legge col primato nella fascia amatoriale 3 over 54 e il primo posto tra i master 6 mentre nella medesima gara ha preso il via anche il campione italiano Michele Feltre che ha chiuso la propria fatica al settimo posto assoluto e leader della sua categoria M7. Con cinque vittorie su cinque Mariuzzo guida largamente la classifica del Triveneto tra i master di terza fascia e al settimo posto Feltre a tre prove dal termine del circuito. Dal Veneto al Lazio dove il team altolaziale ha marcato la propria presenza nella vicinissima Cerveteri per il campionato regionale FCI Lazio di Ciclocross con il seguente bilancio: a podio Daniele Tulin (3°M4), Mauro Gori (2°M6), Claudio Albanese (3°M6) e Massimo Negossi in quarta posizione tra gli M6.

“Chiudiamo in bellezza un 2019 ricco di immense soddisfazioni. Grazie a chi ci ha seguito, sostenuto e spronato a dare sempre il meglio di noi stessi” ha commentato il presidente della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini Stefano Carnesecchi.