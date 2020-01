Ciclocross, Mariuzzo domina al trofeo Triveneto

Dopo il weekend da incorniciare della scorsa settimana ai Campionati Italiani a Schio, la Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini ha messo nel proprio carniere due vittorie e tante belle soddisfazioni al Trofeo Triveneto di Ciclocross. Prima uscita da neo campione d’Italia in carica per Gianfranco Mariuzzo, tre anni dopo il trionfo tricolore a Silvelle di Trebaseleghe, che ha dettato legge al Gran Premio Friuli Venezia Giulia a Variano di Basiliano giungendo in prima posizione tra i master di terza fascia e nella sua categoria master 6 mentre il compagno di squadra Michele Feltre ha terminato in quinta posizione assoluta di fascia e primo di categoria master 7. Per il team santamarinellese, la partecipazione al Trofeo Triveneto si è chiusa con la netta vittoria di Mariuzzo tra i master di terza fascia e la sesta di Michele Feltre. Nel Lazio ai Laghetti Albatros di Viterbo si è disputata l’ultima prova del Roma Master Cross: Angelo Ciancarini ha centrato il miglior risultato vincendo ancora la categoria master 7 mentre il resto del team ha ben figurato con il doppio secondo posto di Daniele Tulin tra i master 4 e di Mauro Gori tra i master 6, più gli altri piazzamenti di Giuseppe Cherubini (10°M5), Claudio Albanese (4°M6), Claudio Savioli (5°M7) e Massimo Negossi (11°M6).

