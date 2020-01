Ciclocross, il Team Bike Terenzi chiude la stagione invernale

La lunga stagione invernale di ciclocross per il Team Bike Terenzi si è chiusa a Schio, al campionato italiano. E’ stata una stagione molto lunga, iniziata già a settembre con le prime gare stagionali e culminata con la rassegna tricolore sul difficile percorso veneto, che ha messo a dura prova i ragazzi provenienti da ogni regione d’Italia. Il Team Bike Terenzi, durante il fine settimana tricolore, ha potuto anche sfoggiare le nuove divise biancocelesti, che recano il logo della SS Lazio Ciclismo. Un’unione di intenti che porterà a una crescita costante dei ragazzi, che gareggeranno nelle varie categorie giovanili. Il primo impegno dell’anno è stato quindi l’ultimo nella stagione di ciclocross: adesso la squadra si prenderà un periodo di riposo prima di affrontare la stagione estiva, con gli impegni in mountain bike e su strada. Il miglior piazzamento dei corridori del Team Bike Terenzi è arrivato grazie a Sara Tarallo, che tra le ragazze Esordienti di primo anno ha ottenuto un’ottima nona posizione. Molto bene anche Sara Petracca, la ragazza che ha lasciato la danza classica per dedicarsi al ciclismo: tra le Esordienti di primo anno ha ottenuto la 12/a posizione. Un altro ottimo piazzamento è arrivato grazie a Francesco Massai, 11/o tra gli Esordienti di primo anno. Massai sarebbe dovuto partire dalla prima fila, ma a causa di un ritardo è stato fatto partire dalla quarta fila. Una partenza rabbiosa gli ha permesso di trovare fin da subito un ottimo colpo di pedale, che gli ha permesso di rimontare fino all’undicesima posizione. Nella medesima categoria, Mattia Deciano ha ottenuto la 35/a piazza dopo una rimonta di ben 59 posizioni, mentre Flavio Amato è 78/o. Bella prova anche per Giordano Gigli, 39/o negli Esordienti di secondo anno, mentre negli Allievi il migliore è Manuel Rescia, 33/o nella categoria di primo anno, con Filippo Cesarini Proietti 59/o. Edoardo Di Luigi è 58/o tra gli Allievi di secondo anno. Claudio Terenzi, presidente del Team Bike Terenzi, non nasconde la soddisfazione per l’ottima stagione di ciclocross da parte dei ragazzi: “Sotto la guida di Vanessa Casati e Vladimiro Tarallo i nostri corridori sono riusciti a togliersi delle belle soddisfazioni, sono convinto che tutti abbiano dato il massimo e partecipare al campionato italiano è stata una grande esperienza per tutti. Adesso, dopo il meritato riposo, verranno pianificati gli obiettivi per la stagione estiva”.

Vanessa Casati, team manager della formazione biancoceleste, afferma: “Voglio dire grazie davvero a tutti: al presidente, ai ragazzi, ai loro genitori e ai nostri sponsor, in particolare Guerciotti, il nostro fornitore di bici, perché grazie ai loro meccanici siamo riusciti a fronteggiare al meglio i problemi che potevano nascere mentre i nostri affrontavano il difficile percorso di Schio, e Alfredo Balloni, che è stato molto vicino ai nostri corridori. Tutti i ragazzi hanno dato il massimo e siamo felici di quello che abbiamo fatto nel corso dei mesi invernali: è stata una stagione di ciclocross davvero molto intensa, ma abbiamo posto delle ottime basi per il futuro”

