Ciclocross, doppio podio per il Team Bike Terenzi

Si chiude con il botto la stagione di ciclocross per il Team Bike Terenzi: nell’ultima gara della stagione invernale 2020/2021, Andrea e Sara Tarallo sono riusciti entrambi a conquistare il podio nella difficile gara di Sant’Eusebio di Bassano, valevole come prova unica di campionato regionale Veneto. Tra le Allieve, Sara Tarallo ha ottenuto un’ottima seconda posizione alle spalle di Anna Auer, togliendosi la soddisfazione di aver realizzato il giro più veloce sul circuito della gara veneta. Molto bene anche Andrea Tarallo, che conferma la condizione di forma mostrata al campionato italiano ottenendo la seconda piazza alle spalle di Andrea Bonciani. Per Andrea e Sara Tarallo si chiude così una stagione invernale con i fiocchi, che li ha visti esprimersi nel migliore dei modi lungo tutte le manifestazioni nazionali più importanti del ciclocross. Andrea Tarallo non ha avvertito la pressione di passare da G6 ad Esordiente di primo anno, ed è riuscito a conquistare un grande podio nella rassegna tricolore di Lecce. Sara, invece, ha dimostrato di saper dire la sua soprattutto quando le condizioni meteo sono davvero estreme, come avvenuto sotto la neve di Bolzano. Per i due portacolori del Team Bike Terenzi si prospetta ora un breve periodo di riposo in vista della stagione di Mountain bike e strada, che li vedrà ancora una volta protagonisti nelle più importanti competizioni italiane.