Ciclocross, Crescentini si prende il titolo italiano

Marco Crescentini ha conquistato il titolo tricolore di ciclocross per l’ente di promozione sportiva CSI. Un titolo molto importante quello conquistato dal “Nonno Volante” nella propria categoria, quella degli M8, ed è un riconoscimento importante anche per tutto il Team Bike Terenzi. Marco è infatti non solo un semplice tesserato, ma anche un grande amico di tutta la squadra: è uno dei primi ad arrivare quando bisogna organizzare un evento per i bambini o per gli adulti, ed è anche uno degli ultimi ad andar via. La sua passione sconfinata per il ciclismo fuoristrada lo ha spinto a provare a cimentarsi in questa avventura tricolore a Pedaso, nelle Marche, ed è riuscito a centrare il grande obiettivo.

“Il nostro Nonno Volante ha colpito ancora – spiega Vanessa Casati, team manager della squadra – gareggiare nella sua categoria non è semplice e la trasferta di Pedaso è stata sicuramente molto impegnativa, ma credo che l’impegno del nostro Marco può essere un esempio importante anche per tutti i nostri giovani corridori, che si stanno preparando per affrontare la stagione di mountain bike e strada”.