Ciclocross, Carrer sfiora la maglia rosa al Giro d’Italia

Una seconda tappa di Giro d’Italia Ciclocross ricca di emozioni per il Team Bike Terenzi. In modo particolare, nella gara degli Juniores, Vittorio Carrer è riuscito a fornire un’altra prestazione eccezionale dopo l’ottima gara di Jesolo, rendendosi protagonista anche a Corridonia. La gara Juniores è stata caratterizzata da un lungo duello a tre che ha visto protagonisti i due alfieri del Team Bike Terenzi, Vittorio Carrer ed Ettore Loconsolo, insieme a Lorenzo Masciarelli, corridore che ha scelto una squadra belga per vivere la stagione di ciclocross. Nel finale, Masciarelli è riuscito ad imporre il proprio ritmo e a prendersi la vittoria, mentre Enrico Barazzuol ha superato negli ultimi metri Vittorio Carrer, terzo davanti a Loconsolo. Barazzuol si prende così la maglia rosa di leader della classifica generale, mentre Carrer è secondo. Domenica 18 ottobre, nella gara organizzata dal Team Bike Terenzi a Ladispoli, il pugliese potrebbe prendersi la maglia rosa. Nella gara Juniores ha corso anche Edoardo Di Luigi, autore di una buona prestazione. Come di consueto, il Team Bike Terenzi è stato grande protagonista anche in tutte le categorie giovanili. Nella prova per G6, Andrea Tarallo porta a casa la medaglia “di legno”, in quanto ha ottenuto un quarto posto che certifica il proprio ottimo stato di forma. Molto bene anche Edoardo pala e Sara di Meo, entrambi al decimo posto nella categoria dei G6. Tra gli Esordieenti, sfiora la top-10 Sara Petracca, 12/a all’arrivo, mentre tra i ragazzi Francesco Massai è 21/o, Flavio Amato 28/o e Tiziano Monti 37/o. Tra gli Allievi, gara più numerosa della giornata con 124 atleti al via, Sara Tarallo ha sfiorato anch’ella la top-10 ottenendo la 12/a piazza, mentre Manuel Rescia è 53/o e Giordano Gigli 61/o. A pochi giorni dalla gara di Ladispoli, valevole come terza prova del Giro d’Italia Ciclocross, il Team Bike Terenzi è lieto di annunciare l’ingresso in squadra di Benedetta Brafa, ragazza cresciuta sportivamente nella squadra lombarda della Melavì Focus Bike e vicecampionessa d’Italia nella categoria Allieve a Roma 2018, che esordirà in maglia bianco-celeste nella gara di domenica 18 ottobre a Ladispoli.