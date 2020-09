Ciclocross, al Moretti Della Marta il memorial Valentini

Domani e domenica è in programma la manifestazione organizzata dal Team Bike Terenzi

Domani e domenica è in programma a Civitavecchia su iniziativa del Team Bike Terenzi una manifestazione di ciclocross alla quale prenderanno parte squadre da tutta Italia. Il Memorial Bruno Valentini, in memoria di un cittadino di Ladispoli che grazie al suo impegno nel lavoro è stato capace di costruire un’azienza nella meccanica, ospiterà tanti bambini della categoria giovanissimi per la gara MTB. Una manifestazione ideata dal presidente del team ladispolano Claudio Terenzi.

“Si siamo felici – spiega Terenzi – che i bambini possano tornare ad abbracciare questa passione e cominciare a riprendere confidenza con le gare ufficiali. Sarà una manifestazione carica di motivazioni e aspettative. Devo ringraziare gli sponsor di Ladispoli che sono stati sensibili e l’amico Valentini che si sta prodigando perchè ci sia una squadra forte anche nel nostro territorio”.

Le gare si terranno presso il campo Moretti della Marta.