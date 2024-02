Ciclo al crepuscolo, per il Civitavecchia Calcio ipotesi vendita del club a fine stagione

Con una stagione che serve soltanto ad aggiornare gli almanacchi dei dilettanti, in casa Civitavecchia si parla più del futuro che del presente. Anche perché le nove partite che mancano da qui fino al termine della stagione servono solo ad onorare l’impegno. Mai come quest’anno c’è aria di cambiamenti a fine stagione, soprattutto in chiave societaria. Le indiscrezioni circolano già da qualche giorno, e prevedono un probabile passo indietro del presidente Patrizio Presutti e della Compagnia Portuale. Anche il general manager Ivano Iacomelli potrebbe dire addio. Tra le ragioni il flop del Comune sulla riapertura del Fattori, che non permette ai dirigenti di programmare il futuro a medio-lungo termine e gli sforzi economici sempre più pesanti per mantenere la squadra ad alti livelli.