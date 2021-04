Ciclismo, una vittoria e un podio per la Mtb Santa Marinella

Grandi risultati per gli atleti della Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini che hanno dato il meglio nella quarta prova del campionato regionale CSI Lazio. Una nuova opportunità di mettersi in luce è arrivata con la partecipazione alla Cross Country dell’Olivo-Memorial Luigi Marcoaldi a Canino nell’alto viterbese. A ben figurare Angelo Ciancarini con la vittoria di categoria tra i master 7, secondo Ludovico Cristini tra i master 1, molto bene anche Sandro Costa (quarto tra i master 7) e Lorenzo Borgi (quinto tra i master 5). Si sono comportati in modo egregio ottenendo buoni piazzamenti anche Gabriele Faccenda (8°M2), Emanuele Zena (8°M5), Massimiliano Chiavacci (11°M4), Daniele Bagnoli (15°M5), Mauro Gori (13°M6) e Claudio Albanese (7°M6). La Mtb Santa Marinella attualmente si attesta al quarto posto nella classifica riservate alle sole squadre laziali tesserate con il Centro Sportivo Italiano per il campionato regionale di cross country, in attesa di chiudere il cerchio sull’intero circuito il 25 aprile prossimo a Nerola con la quinta ed ultima prova inserita anche nel Trittico Laziale. Contemporaneamente in Veneto è stato impegnato anche Gianfranco Mariuzzo che ha concluso al terzo posto tra i master 6 la XC dei Castelli-Trofeo GT Trevisan a Montecchio Maggiore.