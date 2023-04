Ciclismo, tanti piazzamenti per la Mtb Santa Marinella

Buone prestazioni per la società locale sia nel ciclismo su strada che nella mountain bike sull'asse Toscana-Umbria

Nuovo ciclo di gare e tanti piazzamenti in seno alla Mtb Santa Marinella sia nel ciclismo su strada che nella mountain bike sull’asse Toscana-Umbria.

Il 12 aprile scorso Trofeo Ribolla sulle strade toscane e del grossetano con l’ottavo posto di Pierluigi Stefanini tra i master 6 e il buon piazzamento in gruppo per il master 1 Ludovico Cristini.

Domenica 16 aprile ancora in sella e su strada in Umbria al Trofeo Conad Superstore Narni Scalo dove il miglior piazzamento lo ha colto Fabio Risoluti (4°M5) e in più si sono fatti notare Cabbirio Capati (11°M5) e Pierluigi Stefanini (7°M6).

Nel fuoristrada, invece, il verdenero-fluo del team santamarinellese ha fatto la propria comparsa alla Sinalunga Bike, gara appartenente al circuito Maremma Tosco-Laziale che ha visto l’undicesimo posto di categoria master 3 per Marco Giannotti.

Soddisfatto il presidente Stefano Carnesecchi che ha lodato l’impegno e la serietà degli atleti nell’affrontare le diverse competizioni fuori regione che erano programmate nella scorsa settimana.