Ciclismo, presentata la Granfondo dell’Etruria Meridionale

Il Castello di Santa Severa ha fatto da cornice alla presentazione della Granfondo a squadre dell’Etruria Meridionale, che avrà luogo il 22 marzo 2020 a Civitavecchia. La gara sarà inserita all’interno dell’Etruria Bike Festival, tre giorni di promozione del territorio interessato dal passaggio della manifestazione.A fare gli onori di casa è stato Claudio Terenzi, presidente del comitato organizzatore: “L’idea che abbiamo proposto è quella di una Granfondo per equipaggi, che non esisteva prima di oggi. Pedalare tutti insieme in squadre composte da 4 corridori ci permette di premiare di più l’agonismo condiviso piuttosto che il singolo partecipante. Attraverseremo 15 comuni durante la gara, al fine di far conoscere le bellezze del territorio. Inoltre, da quest’anno il Team Bike Terenzi può vantare una squadra giovanile, che prenderà parte a delle gare molto importanti fino alla categoria Juniores, e per noi questa è un’ulteriore motivazione per organizzare un grande evento il cui ricavato possa essere devoluto all’attività dei nostri ragazzi”. Un tavolo molto ricco, tra istutizioni e personaggi del mondo del ciclismo, ha dato il benvenuto a una manfiestione che oltre ciclistica sarà di promozione del territorio.