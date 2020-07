Ciao Ennio, il fenomenale compositore che lasció il segno anche a Civitavecchia

Uno dei talenti più apprezzati e popolari in tutto il mondo. Ennio Morricone se ne è andato a 91 anni, in sordina e con grande stile, un valore che lo ha sempre contraddistinto nella sua vita. Come la sua musica, eccezionale in tutte le sue forme e rappresentazioni. Una figura straordinaria che lasció un segno indimenticabile anche a Civitavecchia quando nel 2009 fece capolino per presenziare all’inaugurazione della Cittadella della Musica, che porta il suo prestigioso nome. E si esibì in concerto al Porto. Il ricordo del sindaco Ernesto Tedesco. “Ennio Morricone è una personalità legata a doppio nodo a Civitavecchia. In questa città il Maestro è venuto in un momento gioioso e scolpito nella memoria di tutti noi, ormai da 12 anni, per apporre il suo nome all’auditorium della Cittadella della Musica. Se Civitavecchia ha voluto rendere omaggio a Morricone, in sua presenza, dedicando per prima al mondo un auditorium al Premio Oscar, è per un legame particolare che passa da Maria Letizia Beneduce. Ma in quel 19 dicembre del 2009, il genio che tutto il mondo oggi piange ha fatto anche da testimone al rinnovato amore, antico e sempreverde, tra una terra e le sette note: è proprio quell’amore che, in segno di deferenza, l’Amministrazione che presiedo dovrà saper coltivare, rilanciando il ruolo della Cittadella della Musica che porta in sé anche il nome di Ennio Morricone”. Questo quanto dichiara il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco.