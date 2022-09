Ci mancava solo vespa orientalis, mirati interventi di disinfestazione in città

È stata riscontrata da qualche giorno, anche sul territorio comunale di Civitavecchia, la presenza di esemplari di vespa orientalis. Fin da subito gli uffici hanno interloquito con la Regione Lazio e con città Metropolitana, per mutuare le azioni messe in campo in altri territori che sono stati già raggiunti da questo tipo di insetto. In particolare, è stato svolto la settimana scorsa con successo un mirato intervento di disinfestazione che si è reso necessario presso un plesso scolastico della nostra città. Non risulta al momento un incremento di questi insetti, se non per quanto dovuto alla particolare stagione estiva: gli uffici hanno provveduto a contattare la Asl Roma 4 per avere, laddove disponibili, le linee guida in caso di punture da parte di questi insetti. L’assessorato all’Ambiente ha inoltre raccomandato a Civitavecchia Servizi Pubblici la massima tempestività nel ritiro dei rifiuti differenziati, soprattutto con riferimento all’organico. “Anche la cittadinanza deve fare la sua parte – si legge nella nota del Comune – la raccomandazione è quella di chiudere tale frazione organica all’interno dei mastelli o dei carrellati, senza lasciare i sacchetti all’interno di giardini o balconi, dove potrebbero attirare esemplari di vespa orientalis. È possibile inviare segnalazioni all’ufficio ambiente attraverso il numero 0766.590872 o in alternativa all’indirizzo di posta elettronica ufficioambiente@comune.civitavecchia.rm.it in caso di avvistamenti di insetti nei parchi e delle vie della città. L’ufficio provvederà ad evadere le richieste entro un breve arco di tempo”.