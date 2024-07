“Ci hai lasciato attoniti e col cuore infranto, ciao grande Presidente”

Tanti i messaggeri di cordoglio per la morte di Antonio Parisi, a cominciare dal mondo sportivo.

“Ci hai lasciati attoniti. Ci hai lasciati col cuore infranto. Non può essere vero. Tu, colonna portante della Coser, associazione che hai fondato, non possiamo credere che non vedremo più il tuo sorriso, il tuo carisma, la tua voglia di combattere. Sei stato il padre di tutti noi, ci hai visti crescere. Come un buon padre di famiglia. Hai condotto la Coser verso grandi traguardi. Hai dato lavoro, fama, risultati. Hai insegnato a nuotare a mezza Civitavecchia. E l’altra metà ha imparato dai tuoi istruttori. Sei stato un grande Presidente. Sei stato un grande Pallanuotista. Sei stato un grande Uomo”, scrive la Coser Nuoto.

“Difficile trovare le parole per darti un degno ed ultimo saluto perché per tutta la Famiglia rosso celeste della SNC Civitavecchia sei stato ed eri un punto di riferimento costante per quello che hai fatto, come atleta ma soprattutto per i consigli e l’orgoglio di appartenenza che dimostravi di avere quando l’occasione si presentava.

Nonostante i tuoi impegni come Presidente della Coser Nuoto, tua invenzione e intuizione, non hai Mai negato il tuo supporto alla tua famiglia rosso celeste anche e soprattutto nell’ultima stagione agonistica, infatti dopo ogni partita non mancava la tua telefonata: “complimenti, fai i complimenti ai ragazzi e un abbraccio ad Aurelio e Marco”.

Nonostante la malattia ti abbia incalzato sempre di più in quest’ultimo anno sei sempre stato al nostro fianco ogni qualvolta si presentava un problema e a fatica ti presentavi allo stadio del nuoto alle riunioni, minimizzando la tua condizione fisica.

Sei stato per noi un esempio di come Mai bisogna arrendersi alle avversità della vita e di come vanno affrontate senza lamentarsi, ma affrontarle a viso aperto come fosse una partita di pallanuoto o una gara di nuoto. Mentre scriviamo questo comunicato, noi ora dirigenti e allenatori non possiamo dimenticare i tanti aneddoti sportivi e soprattutto l’amicizia fraterna che avevi con un altro Gigante come Marco Galli, amicizia e valori che solo chi ha praticato questa disciplina sportiva può capire.

I tuoi antichi duelli in vasca con Gianni De Magistris erano sempre elemento di discussione tra noi ragazzi giovani pallanuotisti, che in acqua cercavano di imitare e riprodurre i tuoi gesti tecnici. I ragazzi della prima squadra rappresentati nelle parole del Capitano Davide Romiti vogliono salutarti così.. “io e tutta la mia mia squadra ci stringiamo al dolore della perdita di un grande uomo di sport come Antonio!! È stato un grande personaggio del mondo sportivo civitavecchiese e non solo, negli ultimi anni ho avuto il piacere insieme a tutta alla squadra di godere della tua sua presenza e dei suoi consigli. Nonostante non fosse nel pieno delle sue forze, non ci ha fatto mai mancare la sua presenza sugli spalti durante le partite e con quel suo sguardo intenso e profondo, che valeva più di mille parole, ci ha sempre sostenuto. Grazie di tutto Antonio ci mancherai!!” Ci rimane difficile scrivere di te Atleta e Uomo perché entrambe queste tue figure sono per noi ancora adesso sacre ed inarrivabili. Possiamo solamente pensare, immaginare e vederti al fianco di altri “familiari rosso celesti” come Marco Galli, Saul Stella, Sandro Ferri, Raul Di Gennaro, Daniele Rossi e tanti altri che insieme a te hanno fatto la STORIA della pallanuoto Civitavecchiese nazionale e internazionale. Ciao Antonio, rimarrai nei nostri cuori, cercheremo di portare avanti i Nostri colori e valori anche e soprattutto in memoria della tua Volontà. Tutta la NC Civitavecchia si stringe attorno a Cinzia e Mattia e ai tuoi famigliari tutti, ai quali rivolgiamo le più profonde e sentite condoglianze. Ciao CAMICIONE ti vogliamo bene…… Ci Mancherai tantissimo”. Il presidente della NC Civitavecchia Marco Pagliarini.

“Oggi Civitavecchia piange non solo un uomo di sport, ma un uomo che ha fatto dello sport al servizio della comunità un modo per dare un senso alla sua vita. Una vita passata in ciabatte e costume, con il cloro e i vapori della piscina d’inverno e il sole che brucia la schiena d’estate.

Tutti quei riti che solo chi è cresciuto guardando una riga blu dipinta sott’acqua conosce. Dagli spogliatoio sotterranei di Largo Caprera, alla piscina comunale di Via Maratona. Per tanti anni quella vita è stata anche la mia e le nostre esperienze si sono incrociate. Quel mondo e la sua guida hanno contribuito a costruire molto di quello che sono adesso. Lo sport e la pedagogia, l’inclusione, contro ogni forma di abilismo. Antonio Parisi mi ha conosciuto bambina, ragazza, giovane donna, madre. Ha insegnato ai miei figli a nuotare come avevano fatto con me lui e Marco Piendibene. Con me ha parlato di nuoto, pallanuoto, nuoto in acque libere e anche di politica. Di sport e di città. Per me un grande dolore”. Valentina Di Gennaro Consigliera comunale AVS.

“Il Civitavecchia Calcio 1920 si stringe attorno al dolore della famiglia Parisi per la scomparsa di Antonio, presidente della Coser Sport e uomo di grandi valori umani e sportivi. Commenta così il nostro presidente Patrizio Presutti: “Antonio è stata una persona che ha dato tanto allo sport locale è che sempre riuscito a farlo nella maniera più genuina e limpida possibile dimostrando di essere, in tutto e per tutto, un uomo di grande spessore e che lascia un vuoto incolmabile all’interno dello sport locale”. Tutti i membri della società nerazzurra partecipano al dolore della famiglia porgendo le più sentite condoglianze”.

“Oggi è un giorno triste per tutti noi. Se ne va un pezzo di storia della nostra città. Un uomo dal carattere duro ma dal cuore grande. Un uomo che ha cresciuto i suoi atleti come se fossero i suoi figli. Un uomo che ha combattuto sempre per i suoi atleti. Non dimenticherò mai le tue parole. Dirti addio non lo potrò mai fare. Posso solo dirti ” fai buon viaggio”. Ciao Antonio”. Marco Del Lungo.

“Con profonda commozione, la Fondazione Cariciv, nella persona della Presidente Gabriella Sarracco, unitamente a tutti gli organi e soci, esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa del caro Antonio Parisi, figura emblematica e stimata della nostra comunità. Antonio Parisi, indimenticabile campione di pallanuoto, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama sportivo civitavecchiese. La sua carriera, caratterizzata da passione e dedizione, lo ha visto non solo eccellere in vasca, ma anche distinguersi come allenatore e dirigente locale, sempre pronto a sostenere e incoraggiare le nuove generazioni. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui momenti di vita e di sport. La Fondazione Cariciv si stringe alla famiglia Parisi in questo momento di dolore, esprimendo la propria vicinanza e il proprio affetto. Civitavecchia perde un grande uomo e un grande sportivo, ma il ricordo di Antonio Parisi resterà vivo nella memoria collettiva di tutti noi. Che la sua passione e il suo spirito di sacrificio continuino a ispirarci. La Fondazione Cariciv, Gabriella Sarracco e tutti gli organi e soci”. “Ci ha lasciato Antonio Parisi, un grande della pallanuoto, giocatore indimenticabile della S.N.C ai tempi gloriosi quando eravamo tra le migliori squadre d’Italia, impegnati anche a livello Europeo . Proveniente da una dinastia di calciatori, dove lui stesso aveva cominciato a fare sport, seguendo le orme di Carmine Parisi, uno dei giocatori rimasti nella storia per aver vinto il Campionato Italiano dilettanti nel 1958 e Ancora prima di Meco Parisi detto ” Er mengogna” che prima degli altri aveva vestito i colori nero/azzurro. È stato anche un importante addestratore all’avviamento del nuoto e pallanuoto. Possa riposare in pace. Condoglianze alla famiglia”. Civitavecchia c’è.