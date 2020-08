Christian Gasparri: Dedico questa vittoria ai miei nonni.

Sarà alle semifinali del Trofeo delle Cinture il pugile tarquiniese Christian Gasparri.

Al Teatro delle Industrie di Grosseto nella serata di ieri Gasparri ha sconfitto senza problemi Antonio Mennillo per k.o.tecnico dopo un minuto e 20 secondi dalla partenza della seconda ripresa nei quarti di finale della competizione. Il match, organizzato dalla scuderia Conti Cavini, era valido per i pesi Superpiuma.

“Dedico la vittoria ai miei nonni; nonno Bruno e nonna Nena, sempre al mio fianco – le prime parole di Christian – e un ringraziamento speciale va a tutto il team che mi ha seguito e supportato con grande professionalità ”

Un incontro quello di ieri a porte chiuse e senza pubblico che non ha di certo fatto perdere la grinta al campione tarquiniese.

Soddisfatta anche Rossana Conti Cavini, manager di Gasparri e organizzatrice dell’evento: “È stato un bel match – dichiara – l’avversario era un combattente e Christian lo ha affrontato senza timore. Organizzare un evento sportivo di questo tipo in un luogo come il teatro é stato un lavoro non indifferente e nonostante l’ assenza di pubblico per le vigenti normative anti covid, il risultato é stato uno spettacolo bello ed emozionante.”

Grande soddisfazione infine anche per il maestro Angelo Gasparri, che è guida tecnica assieme a Riccardo Gasparri.