“Chiusura Tvn, avviati incontri con realtà economiche e sociali del nostro territorio”

“In vista della chiusura imminente di TVN, ho avviato una serie di incontri con le realtà economiche e sociali del nostro territorio per affrontare le sfide critiche che ci attendono. È fondamentale agire con prontezza e determinazione di fronte a queste sfide, dimostrando apertura e solidarietà anziché perdere tempo in discussioni prive di risultati concreti.

Mi preoccupa profondamente il fatto che, ad eccezione di uno, nessun altro tra i principali aspiranti candidati a sindaco abbia ancora presentato chiaramente il proprio progetto di governo e la squadra che intende guidare. Trovo inaccettabile che alcuni candidati si propongano senza una visione chiara né il coraggio di associare il proprio nome a quello del partito o di un candidato sindaco. È evidente che si ambisca a governare la città senza comprenderne appieno le sfide e senza un piano d’azione definito.

Mentre alcuni si concentrano su questioni secondarie, come quelle riguardanti la Cittadella della musica, è cruciale che ci concentriamo sulle reali emergenze che coinvolgono la nostra comunità. Le nostre interazioni con le diverse realtà del territorio delineano un quadro allarmante, che richiede un impegno concreto e immediato per trovare soluzioni efficaci per aziende e lavoratori.

Mentre altrove si consumano duelli politici privi di sostanza, noi ci impegniamo incessantemente per individuare soluzioni collaborative, dimostrando sensibilità e concretezza. È solo attraverso un approccio unitario e cooperativo che possiamo affrontare e superare le sfide che ci attendono, riportando Civitavecchia a un futuro prospero e sostenibile.

Mentre altri attendono che ancora una volta siano i romani a calare dall’alto il candidato sindaco sul nostro territorio, il nostro impegno rimane saldo. Continueremo a lavorare instancabilmente, mostrando impegno e dedizione, per il bene della nostra comunità”. Lo dichiara Enzo D’Antò, candidato sindaco 5 stelle e Unione popolare.