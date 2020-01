Chiusura parziale casello Civitavecchia sud, M5S: “Tedesco e Tidei si facciano parte attiva per ridurre i disagi alla viabilità”

“Apprendiamo dal Messaggero di oggi che il casello autostradale di Civitavecchia sud resterà chiuso per le prossime due settimane per interventi necessari alla Società autostrade per l’Italia. Immaginiamo che i sindaci di Civitavecchia e Santa Marinella siano stati avvisati con un certo anticipo di questo disagio, ma non abbiamo conoscenza di interventi in merito da parte di entrambi. Poiché per le prossime due settimane si dovranno utilizzare le uscite di Santa Severa o di Civitavecchia nord, chiediamo, visto l’evidente disagio alla viabilità in generale, alle difficoltà per i nostri pendolari e di eventuali mezzi pesanti in transito, che i sindaci Tedesco e Tidei si facciano parte attiva nei confronti dell’Assessore regionale competente affinché in queste due settimane il transito obbligato dal casello di Civitavecchia nord sia consentito a titolo gratuito, oppure con la tariffa del casello di Civitavecchia sud”, lo dichiara il gruppo consigliare del M5stelle.

