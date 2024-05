Ieri a mezzogiorno scadevano i termini per presentare le liste elettorali per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Sono 17 le liste in tutto. Eccole divise per i candidati sindaco riportati per ordine alfabetico.

Enzo D’Antò

LECIS ALESSANDRA

ANSIDERI SIMONE

APREA LUCIA

ARCADI ETILIO detto ROBERTO

CARDINALE SALVATORE

D’AMBROSIO ELENA

DE ANGELIS GIOVANNI

DELLA GATTA MARCELLO

FATTORI VALERIO

FOCONE VALENTINA

FORTUNATO FRANCESCO

FUSTAINO FLAVIO

ILI FABRIZIO

MATRICARDI ALESSANDRO

MENDITTO DARIO

MONTI MARIA RITA

NOLVELLI IOLANDA

PACINI DANIELA

RENZI GIANLUCA

SANNA ELENA

SANTANGELI SABRINA

TANDURELLA EMANUELE

VENTINI SERENA

VITALI STEFANO

Civitavecchia Popolare

BAFFETTI FABRIZIO

BALSANO MARCELLO

BENEVENTO MARIA ROMANA

CORVI CLETO

D’ANGELO ALICE

DE PAOLI ANTONIO

GALLO ELISABETTA

GORGORETTI ALBERTO

GRANDE GAETANO

LOMBI LUCIANO

LORENTI GARCIA MANOLA

MALAGUTI MARTA

MANCIN detto MANCINI MATHIAS

OLIVA DARIO

OLIVIERI MONICA

PARLA FRANCESCA

PUPPI MAURIZIO

RICOTTI SIMONA

ROCCHI MAURIZIO

SEIDENARI LUCA

SINI LUIGI

TARTAGLIA ROBERTO

TEDDE CHIARA

VARCHETTA GIULIANO

Lista D’Antò

ANGIOI ROBERTA

ASTUTI VIVIANA

BILOTTI LAURA

CANGANI GIANCARLO

CARANNANTE MATTEO

CIPRIANO ROCCO

COSTA FRANCESCO

COZZELLA RENATO

COZZOLINO CLAUDIO

D’ANTO’ EMANUELE

DE FAZI SERENA

DI GENNARO CONCETTA detta KETTY

ESPOSITO PASQUALE

GALIA GASPARE detto RINO

IZZI MASSIMO

LAURETI LUCIANO

LOTTO GIUSEPPE detto PINO

MALFATANI FABIO

MANDALA’ STEFANIA

MUREDDA SARA

NAPOLI RAMONA

PANNELLA OLIMPIA

ROVERE MARTA

VECCHIATO PAOLA

Roberta Galletta

CAROLETTE VILLOTTI

ENRICO FRANCHI

AMBRA COVATI

ANDREA STURIALE

ANTONELLA ANTIMI

MARCO STERPA

CLAUDIA REGINA

RAFFAELLA ETNA

GIANLUCA GURRADO

LIDIA LANDI

SERENELLA ROCCHETTI

VERONICA CINCILEI

ALESSANDRO DENTE

ROSELLA BONOMO

BARBARA CORSARO

MASSIMO GAGLIARDINI

BIANCA SIOTTO

SIMONETTA DE PAOLIS

ROBERTO SIMONE

PAOLA ROMEO

SONIA MARIA DA SILVA

CARLO MANCINI

ROBERTA CASSANO

FRANCO CESARETTI

Massimiliano Grasso

Fratelli d’Italia

GIANCARLO FRASCARELLI

ELENA AMALFITANO

ATTILIO BASSETTI

RAFFAELE CACCIAPUOTI

ISABELLA CALDERAI

KRISTINA CATALANO

ANTONINO COSTANTINO

FRANCESCO DEROSAS

REMO FONTANA

FABIOLA GALANTI

SIMONA GALIZIA

ANTONIO CARMELO GIORGIANNI

CLAUDIO LA CAMERA

ANNARITA LA ROSA

MARIO ALFREDO MEOMARTINI

ROBERTA MORBIDELLI

VINCENZO PALOMBO

CLAUDIA PESCATORI

ALESSANDRA RICCETTI

ALESSANDRA ROVERSI

FRANCESCO SERPA

STEFAN SAS

ROMINA SORRENTINO

GIUSEPPINA SQUEGLIA

Lega

ANTONIO GIAMMUSSO

ELISA PEPE

PASQUALE MARINO DETTO COMANDANTE

FILIPPA ABBATE

MANLIO BRACHETTA

ALESSIA CALANNI

CIRO COZZOLINO

CINZIA CURELLA

OLENA DRAHYNYCH DETTA ELENA

1DANIELA ETNA

ANTONIETTA GERMINARA

BARBARA GRASSI

MANUEL GREGORI

SIMONE GUADAGNOLI LORENZO GUGLIELMI

GIANFRANCO MONTI

GIUSEPPE NICELLI

IONUT BOGDAN NISTOR

ROBERTA PEDONE

GIUSEPPE PISCITELLO

DARIO RUFINO DETTO RUFFINO

DAVIDE TARRICONE DANIELE TISATO

BEATRICE TRANQUILLI

Civitavecchia 2030

Podda Michelangelo

BIANCHINI Pierluigi

BIFERALI Vincenzo

CIANCARINI Lucia

CIPOLLETTI Roberto

D’AMICO Claudia

GARGARELLA Cristian

GASPARRI Cinzia

GIARDINI Cristiana

Guidoni Chiara Cosma

Gomes Campelo Camila

Imparato Maria Daniela

LA ROSA Paolo

LIGIOS Federica

LISI Daniele

LUCIANI DETTO CARTARO Marco

MAGLIULO DETTA GIUSY Giuseppina

NOLBERTI Massimo

OLIVIERI Chiara

PALLASSINI DETTO PIERO Pierpaolo

PERTICARA Alessia

SCACCIA Marinella

Sforza Sforza

TARQUINI Tarquini

Lista Grasso

MIRKO MECOZZI

ALESSANDRO d’AMICO

ALESSIO SMERAGLIA

STEFANO APPETECCHI

SILVIA CANDIDO

MARTINA CASERTA

VALENTINA CERRONE

SIMONE COLLE

NORA COSTANTINI

STEFANO DE CARLI

MANUELA DE ROSA

MASSIMO FINOCCHI

DANIELA INTERDONATO

GIULIANA MANCINI

MICHELA MONACO

MAURO MORRA

PATRIZIO PAOLONI

LEOPOLDO PIGNALOSA

TZILINTA PRENTSI DETTA GILDA

DANIELE REGINA

MARILENA ROMANO

EMANUELA SALADINI

NICOLE SERRA

GIULIANA VALERIANI

Lista La Svolta

MATTEO IACOMELLI

FABIANA ATTIG

MARCO COPPARI

SANDRO SCOTTI

ADDOLORATA AGRILLO DETTA DORA

MARZIA CACCIA

STEFANO CIANCARINI

VALENTINA DE PAOLO

RITA DI MERCURIO

ROLANDO LA ROSA

GIANLUCA LAURICINA

EUGENIO MAGNARIN

SANDRO MARCORELLI

VIVIANA MAROZZA

ANNA MONTI

MARCO MORALDI

ROSALBA PADRONI

PAOLA PARASACCHI

MAURIZIO PERONE

ELIS SPALLETTA

SUSANNA TESTON

IVAN TOSSIO

MIRKO VANNICOLA

CORINNE ZAMBITO

Vittorio Petrelli

BARTOLOMEO AQUINO

RAFFAELE NICOLA ALTAMURA

lAURETTA BERGHELLA

FABIOLA BRANDI

ROBERTO BRIZZI

SANDRO CAMMILLETTI

MASSIMO CIONCOLINI

ROBERTO CRESCENTINI

LORENZO D’AMICO

DEBORA ESPERTO

MASSIMILIANO GALLUCCIO

CRISTIANA LA ROSA

ROBERTO LONGO

ALESSANDRA GIOVANNA MASSON

SALVATORE MARTUSCELLI

MARIO PANE

MRIA CONSOLATA PAPA

GABRIELLA PASQUALE

MARTINA PETRELLI

LUCIANO ROMEO

SIMONE STEFANINI

ALESSANDRO TESTARDI

DOMENICO TRAVAGLIATI

MARIA AMBRA VALERI

Marco Piendibene

Partito democratico

Angeloni Paola

Baroncini Maila

Carru Edi

Carucci Daniela

Corrias Enrico

Cosimi Roberto

Cottuno Albertina

De Angelis Marina

Delle Monache Silvio

Di Gennaro Marco

Galli Raniero

Maccarini Miriam

Mancini Pietro

Marziale Cristina

Miulli Luisa

Olivieri Maura

Pacifico Patrizio

Pallassini Alessio

Pallucco Anna

Palmisani Federica

Paravani Matteo

Piendibene Bianca Maria

Scilipoti Patrizio

Vanzetti Fabio

Alleanza Verdi Sinistra

De Crescenzo Ismaele

Di Gennaro Valentina

Maucioni Maria Antonietta

detta Antonella

Natalini Alice

Bertola Sante

Camboni Nicole

Crocicchia Damiano

De Paolis Marica

Dieni Domenico

detto Mimmo

Di Vincenzo Livia

Grande Marco

Incalcaterra Armando

Lancia Corrado

Lyskova Olga

Mantini Manuela

Marinucci Antonietta

Martini Antonella

Nuccetelli Giuseppe

Oliviero Crescenzo

Petringa Valentina

Quadri Michela

Riem Alice

Tisselli Claudia

Zuena Anna Rita

Unione civica

Appetecchi Antonella

Barbaranelli Laura

Braccini Alessandro

detto Braccio

Coppola Maria Elena

Corti Fabio

De Gennaro Giancarlo

Desideri Norberto

Gorla Maura

Izzi Riccardo

Japalela L. Constantin

detto Lorenzo

Maccioni Federica

Marini Francesco

Martuscelli Maddalena

detta Adele

Mastrogiovanni Cinzia

Maxim Mihaela Gianina

Monaldi Mauro

Puleo Ivana

Scotti Giorgio

Spina Nicola

Stefanelli Giuseppe

detto Pino

Tartaglia Alessandro

Tasserotti Ingrid

Tinti Stefania

Urbani Mirko

Paolo Poletti

Forza Italia

ANDREA DE PAOLIS detto SANDRO

DEBORAH ZACCHEI detta DEBORA

CINZIA NAPOLI CIVITAVECCHIA

PAMELA PIEROTTI CIVITAVECCHIA

LUCA GROSSI detto GRASSI CIVITAVECCHIA

DANIELE BARLETTA

RUBENS KURTAJ

GIUSEPPE VARRECCHIONE

ANISOARA POPA FOCSANI

SILVIA BISO

GIANMARCO CICIANI

DAVID ROMBOLI

TIZIANA BERTOLO

BARBARA MANNA

BRUNA CAUCCI

PIERO FRANCHI

RAFFAELE DE FALCO

GIOVANNA SACCHETTI detta GIANNA

FRANCESCO LO IACONO detto FRANCONE POZZUOLI

ANTONINO PATTI MISTRETTA

CRISTIAN LEGITTIMO

DANIELE VELOCCI

MARIA LUISA NARCISO

LUCA D’ARDIE detto DARDIE

Uniti per Civitavecchia

Alvaro Balloni

Antonio Carbone

Eros Cosimi

Valentina Cozzolino

Guerrina Crescentini

Jenny Crisostomi

Ileana Epureanu

Giovanni Formisano

Alessio Gatti

Francesco Giovani

Ivan Magrì

Maria Antonietta Mattei

Massimo Mazzarini

Chiara Midio

Silvano Mignanti

Fabrizio Pappalardo

Alessandra Ranucci

Elisabetta Sacconi

Donatella Sena

Michela Spano

Silvio Tranzillo

Pietro Zaccagnino

Germana Zappi

Stefano Zeno

Leali legali liberi

LA ROSA BARBARA

IACOMELLI IVANO

CAMILLETTI MANOLA

LEOPARDO ENRICO

PERGOLESI MARINA

PALMERI STEFANO DETTO PALMIERI

AGUZZI DANIELE

DE LUCA BRIAN

DENARO MARCELLO

FURNÒ ALFIO

GARGANO ROBERTA

LA CAMERA MARCO

LAURETTI FRANCESCA

MARCUCCI ELIA

MASONI TEODORO

NOVELLI VERONICA

RIZZITIELLO STEFANO

SANNINO MAURO

SANSOLINI DARIO

SANTORO ELISA

SCARMIGLIATI ROBERTO

SUSCA DARIA

ZACAROLI MARCO

CRESTI DANIELE

Moderati per Poletti

In aggiornamento