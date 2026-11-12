“Chenis: il vescovo del sorriso”, conferenza al Centro “Chenis”

Si parla di monsignor Carlo Chenis al Centro comunale per anziani “Carlo Chenis”. L’associazione “Alda Merini”, che dal luglio scorso gestisce la struttura di viale Togliatti 2, dedica infatti la prima di una serie di conferenze alla persona che, dal 2011, dà il nome al centro stesso. “Nel nostro programma – afferma il presidente della “Merini”, Enrico Iengo – ci sono una serie di incontri e approfondimenti su figure importanti e sulla storia di Civitavecchia, e non potevamo non partire dal vescovo Chenis. Prima di tutto perché dà appunto il nome al nostro Centro, ma soprattutto perché si tratta di una figura che, nonostante la grande fama di cui gode in città, risulta poco conosciuta. Forse anche per la sua breve permanenza alla guida della Diocesi e la sua precoce scomparsa”.

L’incontro di giovedì 19 si svolgerà presso il salone del Centro “Chenis” con inizio alle ore 17:30 e sarà aperto a tutti.

Interverranno il sindaco Marco Piendibene e l’assessora ai Servizi Sociali Antonella Maucioni, mentre gli approfondimenti sull’uomo e il pastore saranno affidati a don Augusto Baldini e a don Fabio Casilli. I due sacerdoti (attualmente parroci, rispettivamente, a Tarquinia e Allumiere) hanno fatto parte di quel ristretto numero di religiosi che ha accompagnato e assistito il vescovo Chenis durante tutto il periodo della sua malattia.

Carlo Chenis fu nominato vescovo del dicembre del 2006 e il 24 febbraio dell’anno successivo si insediò alla guida della Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia. Appena tre anni dopo, indirizzò ai fedeli una lettera nella quale annunciava di essere affetto da un tumore invasivo al pancreas. Affrontando con serenità la malattia, morì al policlinico Gemelli di Roma nel pomeriggio del 19 marzo. Il rito funebre si tenne nella Cattedrale di Civitavecchia, alla presenza di migliaia di persone e 60 vescovi, e fu presieduto dal cardinale Segretario di Stato, Tarcisio Bertone. Per la sua sepoltura, Chenis ha scelto il santuario della Madonna delle Grazie di Allumiere.