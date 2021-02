CGL FP, il Partito democratico: “Buon lavoro al neo presidente Emanuela Nocerino”

“A nome del Partito Democratico desideriamo esprime gli auguri di buon lavoro a Emanuela Nocerino per la sua elezione quale responsabile della segreteria della CGL F. P. nel contempo esprimiamo anche la nostra soddisfazione che la Nocerino è la prima donna a ricoprire questa importante carica sindacale nella categoria del territorio e unica donna in tutto il Lazio. Questo importante incarico premia l impegno di una donna che da tempo è impegnata nella attività sindacale e conosce molto bene i problemi di questa categoria particolarmente aggravati in questo momento dall emergenza COVID. In questa città è in questo territorio abbiamo tanti problemi anche con situazioni critiche che riguardano il settore sociale e dei lavoratori della municipalizzata che sono motivo di seria preoccupazione anche del Partito Democratico. L elezione della Nocerino è anche un importante ragione di speranza e di fiducia e segna un altro passo importante verso la piena affermazionedel ruolo delle donne in importanti incarichi. Il Partito Democratico esprimere la massima disponibilità per ogni possibile collaborazione alla soluzione dei problemi della categoria”. Lo dichiarano Paola Rita Stella Presidente Circolo PD e Alice Natalini Segretaria Amministrativa Circolo PD.