Cerveteri, tribuna del “Galli” inagibile. Si gioca a porte chiuse

"La decisione è stata presa di comune accordo tra l’Amministrazione e l’Associazione Dilettantistica Sportiva Città di Cerveteri. Tale decisione segue le richieste di approfondimento da parte della Questura di Roma in materia di pubblica sicurezza sull’impiantistica sportiva ed è volta a tutelare il corretto svolgimento delle competizioni sportive"

Niente pubblico all’ “Enrico Galli”. Con una nota il Comune di Cerveteri ieri pomeriggio ha annunciato che la tribuna ‘Alessandro Cordelli’ dell’impianto non sarà utilizzabile.

Il comunicato. “A partire da domenica 16 ottobre le manifestazioni sportive, con riferimento alle partite di Eccellenza e dei campionati giovanili di calcio, all’interno dell’impianto sportivo Enrico Galli di Cerveteri si svolgeranno a porte chiuse. È stata infatti firmata l’ordinanza sindacale con la quale si dispone lo svolgimento delle competizioni senza la presenza di pubblico.

La decisione è stata presa di comune accordo tra l’Amministrazione e l’Associazione Dilettantistica Sportiva Città di Cerveteri. Tale decisione segue le richieste di approfondimento da parte della Questura di Roma in materia di pubblica sicurezza sull’impiantistica sportiva ed è volta a tutelare il corretto svolgimento delle competizioni sportive.

L’Ente e la ASD Città di Cerveteri sono già al lavoro per consentire la riapertura al pubblico il prima possibile”.