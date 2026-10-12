Cerveteri, presto a dimora 150 nuovi alberi donati da Etruria Eco Festival alla città

Riceviamo e pubblichiamo. Un gesto simbolico, ma anche un contributo concreto alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio verde pubblico. Sono giunti qualche giorno fa presso la Multiservizi Caerite circa 150 alberelli tra ulivi e varie tipologie di agrumi (limoni, pompelmi, aranci e mandarini cinesi), pronti per essere messi a dimora nelle aree verdi di Cerveteri.

Si tratta del dono annunciato alla città durante lo scorso Etruria Eco Festival , la manifestazione estiva che da vent’anni è attenta ai temi dell’ecologia e dei diritti. Nel corso della manifestazione, lo scorso agosto, infatti, i volontari del Festival insieme ad Alessio Pascucci hanno invitato la Sindaca Elena Gubetti sul palco per annunciare il dono di oltre 150 giovani piante alla comunità cittadina. Obiettivo: metterli a dimora nei cortili scolastici e nei parchi pubblici comunali.

L’iniziativa, concretizzata grazie anche alla collaborazione del Vivaio Pollici Verdi e del personale del servizio Verde Pubblico della Multiservizi Caerite, sarà portata a termine con i lavori di piantumazione, che la Multiservizi Caerite sta pianificando in coordinazione con il Comune di Cerveteri ed anche raccogliendo le proposte dei cittadini: sui canali social della Multiservizi Caerite è stato infatti pubblicato un reel per raccogliere idee e suggerimenti ( Facebook : www.facebook.com/multiservizicaerite ; Instagram : www.instagram.com/multiservizicaerite ). sui canali social della Multiservizi Caerite è stato infatti pubblicato un reel per raccogliere idee e suggerimenti (