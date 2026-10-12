Cerveteri, presto a dimora 150 nuovi alberi donati da Etruria Eco Festival alla città

Riceviamo e pubblichiamo. Un gesto simbolico, ma anche un contributo concreto alla sostenibilità e alla valorizzazione del patrimonio verde pubblico. Sono giunti qualche giorno fa presso la Multiservizi Caerite circa 150 alberelli tra ulivi e varie tipologie di agrumi (limoni, pompelmi, aranci e mandarini cinesi), pronti per essere messi a dimora nelle aree verdi di Cerveteri.
«Siamo felici di poter contribuire a questa iniziativa – dichiara Linda Ferretti, Direttrice Generale della Multiservizi Caerite – i nostri tecnici stanno già definendo la mappa delle piantumazioni. Mettere a dimora questi alberi nei cortili dei plessi scolastici e nei parchi cittadini significa offrire alla comunità spazi più vivibili, curati e ricchi di biodiversità».
«L’Etruria Eco Festival dimostra ancora una volta il suo profondo legame con il territorio, affiancando alla proposta culturale un gesto tangibile per la qualità della vita. – sottolinea l’Amministratore Unico della Multiservizi Caerite, Alessio Pascucci – Un sentito ringraziamento va agli organizzatori e ai volontari del Festival, a tutti coloro che stanno dando il proprio supporto. Come azienda municipalizzata di Cerveteri proseguiremo con impegno il lavoro quotidiano di cura, monitoraggio e valorizzazione del verde pubblico della nostra città». Multiservizi Caerite.