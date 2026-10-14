Cerveteri, incendio in un capannone di via Antonio Blado: intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione questa mattina a Cerveteri, dove intorno alle 11.15 è scattato l’allarme per un incendio divampato all’interno di un capannone in via Antonio Blado.
Sul luogo dell’emergenza è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Cerveteri, con il personale dell’equipaggio 26A. Una volta arrivati, i pompieri hanno effettuato una prima ricognizione dell’area, avviando in tempi rapidi le operazioni necessarie per contenere e domare le fiamme.
All’interno della struttura erano presenti numerose balle di fieno, insieme a una consistente quantità di materiale di risulta. La presenza di tutto questo materiale ha reso particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento, prolungando il lavoro dei soccorritori.
Determinante l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a circoscrivere l’incendio, evitando che il fuoco si estendesse agli edifici residenziali nelle vicinanze e al ricovero per animali situato accanto al capannone. Fortunatamente, non si registrano persone ferite.