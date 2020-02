Cerveteri, in corso efficientamento illuminazione nel quartiere Boccetta

In questi giorni gli addetti all'illuminazione hanno provveduto a togliere 50 lampade all'interno del quartiere Boccetta ed inviarle presso i laboratori individuati per il "ricondizionamento" delle stesse al fine di impiantare una tecnologia ad induzione magnetica che consentirà significativi risparmi di consumi e miglioramento della qualità della luce

La Multiservizi Caerite comunica che nell’ambito del progetto di efficientamento della pubblica illuminazione, finanziato con fondi del Ministero dello sviluppo economico a favore del Comune e, per conto di quest’ultimo, realizzato dalla Multiservizi, in questi giorni gli addetti all’illuminazione hanno provveduto a togliere 50 lampade all’interno del quartiere Boccetta ed inviarle presso i laboratori individuati per il “ricondizionamento” delle stesse al fine di impiantare una tecnologia ad induzione magnetica che consentirà significativi risparmi di consumi e miglioramento della qualità della luce.

Le prime 50 lampade saranno rimontate nella prima settimana di marzo. Contemporaneamente saranno smontate le altre 60 lampade presenti alla Boccetta per effettuare la stessa procedura e vederle rimontate entro la fine di marzo.